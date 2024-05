svelato un dettaglio privatissimo della vita della cantante 

La grande, misteriosa, affascinante cantante Mina allontanatasi volontariamente dalle luci della ribalta nel ’78 non ha mai smesso di far parlare di sé: alcune indiscrezioni scioccanti sul suo conto rivelate in diretta televisiva

Una donna, un talento, una voce inconfondibile, un nome unico scolpito nell’Olimpo della musica: Mina. Quattro lettere, senza cognome perché sarebbe stato superfluo definire ancora di più ciò che non può essere confinato dentro la semplice etichetta di cantante e che descrivono un mondo incredibile di sonorità. La varietà infinita permessa dalle 7 note principali è stata esplorata da quest’artista a tutto tondo, fuori dal tempo e anni luce da qualsiasi paragone con molti suoi contemporanei.

Mina ha avuto un successo planetario e continua ad averne, instancabile perfezionista anche se nessuno l’ha più vista dal 1978, data in cui si è ritirata coraggiosamente dalla scena mediatica. Le collaborazioni con artisti italiani ed internazionali sono impossibili da riassumere, così come i riconoscimenti. La tigre di Cremona, è il soprannome che le è stato dato nel corso degli anni per la forza del suo carattere e della sua potenza vocale. Amstrong la definì “la voce bianca più bella del mondo”.

Nessuno ha mai saputo le motivazioni dell’addio televisivo di Mina e il figlio Massimiliano Pani la descrive come una donna sopra le righe, determinata, indifferente al lusso e alla celebrità, coerente e intellettuale. Ha dichiarato:

“Mamma ha fatto le sue scelte in coscienza e follia, senza cedere alle lusinghe dell’ego, dell’ambiente e del pensare comune.

Nel 1978 decide di lasciare tutto e di ritirarsi a Lugano dove ancora risiede circondata da artisti provenienti da ogni parte del mondo e dove incide le sue canzoni. Leggenda vuole che non ripete mai un’esibizione e da perfezionista quale è, la prima è sempre quella “giusta”.

Le rivelazioni di Umberto Broccoli

Durante la diretta del programma La volta buona, in onda sulla rai, Susanna Messaggio ha ricordato La Tigre di Cremona raccontando che l’ha incontrata diverse volte sia a Milano che in Svizzera. Il giornalista Umberto Broccoli prendendo la parola ha lanciato una rivelazione choc:

“Ma vive anche in parte in Toscana, questo però si può dire fino a un certo punto, oramai l’ho detto in diretta, pazienza…”

Vedendo il silenzio e l’imbarazzo calato sulla studio il giornalista si è zittito ma la reazione di fan non si è fatta attendere. Una ricerca forsennata sulla residenza italiana della Diva ha impegnato migliaia di fan perché il legame con la Toscana in effetti esiste ed è documentato: in Versilia è nata nel 2018 Mina Anna Mazzini, bisnipote della cantante. Nelle vicinanze Mina è stata anche fotografata durante una vacanza a Pietrasanta trascorsa nel 2020.

Mina è una leggenda e il mistero che la circonda alimenterà sempre pettegolezzi e voglia di particolari sulla sua vita: come non ammirare la sua scelta di più di 40 anni fa?

