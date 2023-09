Sulle note di Michael Jackson il cane da il meglio di sé e canta

Quando passa Michael Jackson alla radio è impossibile non resistere: il cane canta in modo impeccabile e la sua performance è virale.

La musica ha il potere di unire non solo le persone ma anche i nostri amici a quattro zampe. Anche loro, infatti, riescono a divertirsi quando sentono determinate canzoni e non c’è niente di più bello di trasmettere affetto facendo ascoltare al proprio fedele amico il suo contante preferito. La musica ha il potere di stimolare emozioni così forti a imprimersi nell’anima ed essere di ispirazione, anche nei cani.

Il cane canta sulle note di Michael Jackson: che duo spaziale

Anche i nostri amici a quattro zampe possono essere fan della musica e di un determinato artista. Anzi, è proprio quando si vede un animale reagire con entusiasmo ad una determinata canzone, di sicuro quel pezzo resterà in circolazione per molto tempo. Nel video diventato virale di recente, il cane canta sulle note del Re del Pop.

Il suo nome è Honey ed è una cagnolina meticcia che Melissa, la sua proprietaria, ha salvato da un rifugio. Proprio Melissa ha caricato sui social network cosa si diverte a fare la sua dolce cagnolina, ovvero cantare su una bella canzone. Mentre stavano attraversando la contea di Humboldt, la radio trasmetteva la hit di Michael Jackson Will You Be There, e Honey non ha potuto fare a meno di cantare. Honey, a detta della sua proprietaria, è una grandissima fan del cantante.

Che sia brava a cantare o meno non ha importanza, ma come si può vedere chiaramente dalla clip, basta solamente una nota all’inizio della canzone per scatenare in Honey la voglia di esternare tutti i suoi sentimenti. Le piace talmente tanto che è impossibile anche tenerla a bada.

La musica è il modo migliore per dimostrare amore. Ha un modo unico di toccare l’anima di chiunque, di essere di ispirazione e di far sentire come non mai. Esiste una canzone per ogni stato d’animo e anche se i nostri amici a quattro zampe non possono comunicare a parole come si sentono, Honey sembra davvero mostrare a Melissa cosa prova quando alla radio passa Michael Jackson.