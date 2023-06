Stefano De Martino insieme ad Emma in tv: “Lei è scappata via”

Come annunciato una settimana fa, ieri sera Stefano De Martino ha ritrovato la sua ex fidanzata Emma ad un evento importante. Dallo stadio Diego Armando Maradona è andata in onda su Rai Due la festa per lo scudetto dal Napoli. Oltre a Nino D’Angelo, Clementino, Stash e Gigi D’Alessio, anche la Marrone si è esibita e l’ha fatto sulle note di Napule è di Pino Daniele.

Sui social erano in molti ad aspettare un’interazione tra il conduttore e la sua ex, che però non è mai arrivata. A differenza delle chiacchiere che Stefano ha scambiato con altri artisti, con la Marrone non c’è stato nulla. Appena Emma ha finito di cantare ha gridato: “Grazie, grazie, forza Napoli sempre“. Stefano ha urlato il nome della cantante, ma quando lui si è avvicinato, lei era già uscita di scena.

Il presentatore però ha continuato a parlare della Marrone: “Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi“.

Stefano De Martino ed Emma Marrone, i commenti dei telespettatori.

Sui social sono piovuti centinaia di commenti sulla ‘reunion’ televisiva di De Martino e della Marrone. Quasi tutti però hanno parlato della mancata interazione tra i due.

“Ma almeno un saluto noi ce lo meritavamo e invece nulla”. “Emma se ne è andata subito, pure senza salutarlo. (Forse per rispettare i tempi)”. “Ma è letteralmente scappata la regina”. “Ragazzi no ma io vi giuro che questo video dove Emma scappa via ed evita De Martino mi ammazza, mi manda al santo creatore”. “Il momento più magico della serata è stato quando Emma si è letteralmente eclissata pur di non rivedere la faccia di lui. Idola”. “Tutti che ringraziano De Martino e Emma che scappa”. “Emma che non lo calcola nemmeno di striscio e scappa via, sto svenendo”. “Ma Emma che finisce di cantare e scappa lasciando De Martino come un st***zo ,muoio”. “Oddio ma è scappata via? Dov è? Torna? Appena ha finito di cantare è sparita”.