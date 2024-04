“Spero in un miracolo” Celine Dion torna a parlare della malattia: l’annuncio preoccupa

Tutto il mondo si chiede come sta Celine Dion. La cantante, qualche tempo fa, ha ricevuto una diagnosi davvero terribile. Soffre di una malattia che non le dà tregua e le causa problemi e disturbi terrificanti, come ha raccontato in qualche intervista. L’abbiamo vista veramente provata nelle rarissime uscite pubbliche che si è concessa dopo la diagnosi.

La cantante soffre della “sindrome della persona rigida“. Questo è un raro disordine neurologico, che si manifesta in una persona su un milione in tutto il mondo. I sintomi sono rigidità muscolare e crampi che rendono impossibile muoversi o fare qualsiasi cosa.

Dopo tre anni, la cantante canadese ha voluto realizzare un video in cui spiega quali sono le sue reali condizioni di salute. Sui social ha voluto informare tutti i suoi follower, preoccupati per la sua lunga assenza. Spera un giorno di poter salire su un palco.

Celine Dion ha detto che adesso non può far altro che sperare in un miracolo. Sta meglio, ma c’è tanto lavoro da fare: lei affronta la malattia un giorno alla volta. La sindrome non andrà mai via e rimarrà sempre con lei, ma confida nella ricerca scientifica.

La cantante canadese ha detto che deve imparare a convivere con la malattia. Adesso lei è questa persona, una donna con la sindrome della persona rigida. Cinque giorni a settimana fa terapia fisica e vocale, lavorando anche sulla voce e sul canto, oltre che sulla forza dei muscoli.

Come sta Celine Dion: affronta la sindrome un giorno alla volta

L’artista confessa che all’inizio si chiedeva perché avesse colpito proprio lei e si sentiva in colpa. Oggi ha smesso di mettersi in discussione, accettando quello che la vita le ha riservato. Al momento ha solo due opzioni: continuare ad allenarsi e lavorare duramente oppure staccare la spina. In questo caso, però, sarebbe tutto finito. La cantante canadese vuole lottare.

A chi le chiede se tornerà mai su un palco, lei non sa cosa rispondere. “Per come stanno le cose, non lo so, il mio corpo me lo dirà. D’altra parte, non voglio solo aspettare. È moralmente difficile vivere giorno per giorno. È dura, sto lavorando tantissimo e domani sarà ancora più dura. Domani è un altro giorno. Ma c’è una cosa che non si fermerà mai, ed è la volontà. È la passione. È il sogno. È la determinazione“.