“Sono stanco” Peppe Di Napoli ritirato dall’Isola dei Famosi, ma rompe il silenzio e su Instagram spunta un altro motivo

I fan de L’Isola dei Famosi sono rimasti sorpresi dalla notizia del ritiro di Peppe Di Napoli, il terzo concorrente a lasciare il reality show in sole poche settimane. Dopo l’uscita di Tonia Romano e l’esclusione di Francesco Benigno, il naufrago napoletano ha deciso di abbandonare il programma a causa di problemi di salute. A dichiararlo lui stesso in un post su Instagram.

“Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia. Grazie Napoli. E Grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity Benijay Italia, un’esperienza che porterò sempre con me”.

Il suo addio è stato comunicato tramite un post sui social del programma, nel quale Peppe ha annunciato di essere stanco e di non riuscire più a continuare l’avventura in Honduras. Successivamente, lo stesso naufrago ha aggiornato i suoi profili personali per spiegare ai suoi follower la motivazione del suo ritiro.

Nonostante la breve durata della sua partecipazione, Peppe ha ringraziato i suoi sostenitori per il sostegno ricevuto e ha definito l’esperienza a L’Isola dei Famosi come intensa e indimenticabile. Peppe Di Napoli è diventato una celebrità su TikTok, Instagram e Facebook, con un milione e mezzo di follower complessivi con l’account Pescheria Di Napoli. La sua partecipazione all’Isola era molto seguita da i suoi fan.

Il naufrago era inserito nelle nomination per l’eliminazione con Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. Il televoto previsto per la sua eliminazione è stato annullato, così come accadde per Francesco Benigno, squalificato per comportamenti non consoni al regolamento del programma. Le polemiche nella storia tra Francesco e la produzione continuano nonostante le smentite di Luxuria sulle voci di pagamenti in denaro dopo l’uscita di Benigno.

Non resta che attendere per vedere come si evolverà la situazione sull’Isola dei Famosi dopo l’inaspettata partenza di Peppe Di Napoli e chi sarà il prossimo concorrente a lasciare l’avventura in Honduras.

