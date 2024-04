arriva il comunicato della Protezione Civile, le regioni a rischio per la giornata di domenica 21 aprile

Nuova ondata di maltempo in Italia. Tre le regioni più colpite: la protezione civile dirama l’allerta gialla per Abruzzo, Molise e Puglia.

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per la giornata di domani, domenica 21 aprile, riguardante il Centro-Italia. Come riportato sul sito ufficiale dell’ente, è prevista un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in alcune zone specifiche.

In particolare, le Regioni coinvolte dall’allerta meteo sono Abruzzo, Molise e Puglia. Per queste zone, la Protezione Civile ha identificato delle criticità legate al rischio idrogeologico che richiedono particolare attenzione e vigilanza da parte delle autorità competenti.

Le zone interessate all’allerta gialla sono:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Pertanto, è importante che la popolazione residente in queste zone presti attenzione alle misure di precauzione e sicurezza consigliate dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per domani, domenica 21 aprile, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, sono attese precipitazioni e rovesci sparsi in diverse regioni del Paese. Al Nord, nubi in rapido aumento porteranno piogge e rovesci dalla tarda mattinata, mentre al Centro e al Sud le precipitazioni saranno più sparse ma persistenti fino a metà giornata.

Le temperature subiranno variazioni con minime in diminuzione su alcune regioni e massime in calo su altre. È importante prestare attenzione alle diramazioni di allerte da parte della protezione civile e seguire le indicazioni delle autorità per la propria sicurezza e quella degli altri. È consigliabile prepararsi in anticipo per affrontare le condizioni meteorologiche avverse, ad esempio tenendo a portata di mano provviste di emergenza, assicurandosi che i tetti e le finestre siano ben sigillati e seguendo le raccomandazioni di evacuazione se necessario.

La protezione civile è costantemente in contatto con gli organi competenti per monitorate la situazione climatica e garantire un pronto intervento nelle operazioni di soccorso eventuali.

