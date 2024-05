Roberto Alessi svela nuovi dettagli su Fedez e Iovino: nuovo video

Oltre a Myrta Merlino a Pomeriggio 5, anche Alberto Matano ieri a La Vita in Diretta si è occupato del caso di Fedez e Cristiano Iovino. In studio con il conduttore di Rai Uno c’era anche Roberto Alessi, che ha confermato il presunto scontro in discoteca tra il rapper milanese e il personal trainer del caffeuccio con Ilary Blasi.

Roberto Alessi: “La litigata tra i due c’è stata e non è mai stata smentita”.

“Se c’è stata questa lite in discoteca o è tutto un rumor? Nella discoteca posso dire che c’è stato sicuramente questo litigio. Tanto è vero che non è mai stato smentito. Poi si parla di una discoteca che è il The Club, un locale zona Brera, un posto che è davvero molto frequentato., con un privè frequentato da gente famosa e si sarebbero incrociati Fedez e questo Iovino. – ha continuato Roberto Alessi – Mi sembra molto strano che questo Cristiano abbia fatto apprezzamenti molto pesanti a una ragazza di 20 anni e che poi era anche accompagnata. Lei è la stessa ragazza che abbiamo visto in un altro locale di Milano dove c’è Fedez che balla e fuma una sigaretta elettronica accanto a lei. Fedez ha detto che non c’era e sta contrastando due testimoni, che sarebbero due guardi di City Life e che avrebbero chiamato poi il 112. E in più sembra che contesti dei video. Lui ha detto ‘pioveva e si vedeva poco’. Quindi ha visto questi video? “

L’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino a #Milano lo scorso 21 Aprile. Il cantante #Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso.#Tg1 Camilla Manconi pic.twitter.com/cPCZwGVNkw — Tg1 (@Tg1Rai) May 13, 2024

Un presunto nuovo video.

Anche l’inviata de La Vita In Diretta ha fornito delle novità su quello che sarebbe accaduto a Cristiano Iovino sotto casa sua. Caterina Varvello ha parlato di un nuovo video registrato da una ragazza e delle presunte minacce che avrebbero fatto gli ultras alle guardie di sicurezza.

“Le guardie che abbiamo incontrato oggi non erano quelle della sera in questione, ma ci hanno confermato che i loro colleghi hanno visto e ne hanno parlato con loro. Le guardie interrogate dalla Polizia hanno confermato quello che poi è uscito sui giornali. Non solo, notizia dell’ultima ora, sembra ci sia un video girato da una ragazza che quella sera stava rientrando a casa. Video che sarebbe già nelle mani degli inquirenti che lo stanno esaminando. Noi siamo andati e abbiamo parlato, ma c’è paura. Perché si parla di personaggi della curva sud del Milan, personaggi con dei trascorsi. Quindi c’è paura che possano tornare a fare ritorsioni. Sembra che prima di andare via queste persone siano andate lì dicendo ‘mi raccomando non parlate, altrimenti…’. Quindi capiamo l’agitazione che c’è in questo momento”.