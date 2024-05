Fedez sotto accusa per rissa, la reazione di Chiara Ferragni sui fatti dell’ex marito non è passata inosservata

Il rapper milanese Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, continua a dominare i media, da quelli radiofonici a quelli televisivi nelle ultime ore. Il tamtam mediatico, infatti, anche tra le notizie al telegiornale, racconta quella di Fedez come una questione ancora carica di punti oscuri, anche se il cantante si è difeso in diverse sedi con la stampa.

Questa volta, infatti, le vicende sentimentali del rapper rimangono in secondo piano. Ciò che suscita clamore è la sua comparsa nei documenti del fascicolo aperto dalla Procura di Milano come unica persona denunciata per rissa nel caso di Cristiano Iovino.

Quest’ultimo, il personal trainer coinvolto nella cronaca gossip nel divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, è stato colpito (picchiato, massacrato, aggredito, sono tanti i termini utilizzati dalla stampa in questi giorni) la notte tra il 20 e il 21 aprile sia in discoteca che sotto casa sua a Milano.

“Io non c’ero, e dalle telecamere non si vede nulla”, ha affermato con sicurezza Fedez ieri al Salone del Libro, ma come scrive oggi Carmine Ranieri Guarino su ‘Milano Today’, “la verità è nelle registrazioni”. Queste, infatti, avrebbero ripreso il violento assalto descritto come “rapido e brutale” dai testimoni, con una figura tra di loro che pare essere proprio Fedez. La sagoma del cantante sarebbe stata individuata sul luogo del pestaggio da un custode e da un vigilante.

Ma in tutto ciò, quale è stata la reazione di Chiara Ferragni? È risaputo che tra i due ora non ci siano più rapporti, almeno stando ai contenuti sui loro profili social. Precedentemente avevano documentato ogni istante della loro vita fino alla rottura, non hanno più condiviso nulla. Anche stavolta, infatti, le vite dei due sembrano procedere su binari separati. Non c’è nessun accenno, nessuna menzione alla vicenda di Fedez è arrivata dai profili social di Chiara.

Durante la domenica dedicata alla Festa della Mamma ha condiviso solo foto dei suoi figli, dei pranzi con gli amici. C’è anche una sua foto durante il volo di ritorno da Roma e successivamente in ufficio poche ore fa. Il suo sorriso non suggerisce minimamente un messaggio per quanto accaduto al padre dei suoi figli, protagonista di una vicenda tutta da verificare.