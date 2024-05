Alessandra Celentano stronca una nota cantante e scoppia una polemica

Sarah Toscano nell’ultima puntata di Amici ha cantato Quelqu’un m’a dit di Carla Bruni e Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandra Celentano se le piacesse la cantautrice: “Se va bene Carla bruni? Em… vabbè sì, a chi piace quel genere lì, sì. Come faccio a dire una cosa del genere? Ragazzi, allora, io dico quello che penso. Cosa c’entra se ha un successo internazionale ed è una donna straordinaria? Tutto quello che vuoi, ma deve piacere quel genere lì e io dico quello che piace a me con onestà“.

Il commento della Celentano ha indispettito anche il suo compagno di squadra, Rudy Zerbi: “Ma cosa dici? Guarda che lei è talentuosissima, ha un successo enorme nel mondo e questa canzone è straordinaria“. La prof di danza però ha rivendicato il diritto di poter esprimere il suo gusto in fatto di musica.

Alessandra Celentano e il botta e risposta con Malgioglio.

Dopo l’esibizione di Sarah è intervenuto anche Cristiano Malgioglio: “Io Maria mi voglio alzare per la prima volta e voglio dire a Sarah che ha fatto un percorso straordinario. Sei migliorata ogni settimana, sei sempre più brava. Questa è una canzone molto difficile, l’hai interpretata con tutto il cuore e Carla Bruni sarà molto contenta di questo. Io vorrei litigare adesso con la signora Celentano, ho tanta voglia. Questa è una canzone bellissima. Questo brano bisogna interpretarlo con il cuore e tante emozioni. Ha un testo bellissimo che parla di un amore interrogativo. Interpretare un brano del genere è molto difficile“.

Alessandra ha continuato a ripetere che il genere che fa Carla Bruni non le piace: “Se vuoi litigare sono pronta. A me non piace questo genere di musica. Mi deve piacere? No! Non può impormi signor Malgioglio cosa mi deve piacere. Trovo però che Sarah l’abbia interpretato bene. Lei mi vuole obbligare a dire che mi piace questa canzone. Piacerà a chi piacerà. Signor Cristiano, se lei vuole che le dica cosa penso di Sarah le dico che è stata brava, Sarah è molto femminile e brava. Poi però che a me non piaccia questo genere è un’altra cosa ed è giusto che lo possa dire se voglio“.

La Celentano come me, quando mi dicono “ma guarda che Geolier riempie gli stadi ed è il più ascoltato su Spotify“.