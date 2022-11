Eugenio Colombo e una dama di Uomini e Donne entreranno al GF Vip

Non sono finiti i nuovi ingressi al GF Vip. Dopo Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Sarah Altobello, varcheranno la porta rossa altri concorrenti. Uno pare essere Eugenio Colombo, che ha chiuso da poco una storia con Francesca Del Taglia.

A lanciare lo scoop è stato Amedeo Venza a Casa Pipol: “Uno di quelli che entrerà lo conosco è umile ed ha una bella storia alle spalle. Anche lui sfidanzato da poco dopo 10 anni. La sua era una storia bella lunga. Sto parlando di Eugenio Colombo“.

Dama del trono Over verso il GF Vip.

Nella casa di Cinecittà entrerà un altro volto di Uomini e Donne oltre a Eugenio Colombo. Samanta Tramontana ha svelato che prossimamente una nota dama del Trono Over diventerà una vippona di Alfonso Signorini: “So che ci saranno delle nuove entrate al GF Vip. Si parla di 3 nomi. Uno è una dama famosa del Trono Over di Uomini e Donne, però non svelerò il nome per adesso“.

Ecco la mia personale wishlist sulle dame del trono Over perfette per il GF Vip: Barbara De Santi, Ida Platano, Valentina Autiero, Catia Franchi, Angela Di Iorio e Anna Tedesco.

Oddio, in che senso tra i tre nuovi ingressi, oltre a Eugenio Colombo, ci sarebbe anche una dama del trono over??? Io non avrò pace finché non entrerà, chiunque essa sia, perché sono tutte valide — Paola. (@Iperborea_) November 5, 2022

Eugenio Colombo sulla fine della storia con Francesca.

Lo scorso settembre Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono scambiati delle stilettate sui social. Il ragazzo in uno sfogo ha anche detto di essere schifato da come si sarebbe comportata la sua ex compagna.