solo qualche settimana fa sono usciti insieme dal programma 

A quanto pare una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne sarebbe già in crisi. Alcuni fan si sono accorti di alcune anomalie in merito alla storia d’amore nata fra due protagonisti del Trono Over del programma di Maria De Filippi.

Coppia

Di chi si tratta? Ecco che cosa abbiamo scoperto!

Uomini e Donne: importante crisi per una coppia del programma

Uomini e Donne è un programma molto seguito, così come la vita di tutti coloro che decidono di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi. Non sempre, infatti, chi si reca in questo programma beneficia solo della possibilità di incontrare l’amore.

Marco Antonio

Si ottiene anche una brande visibilità che può essere utile per un lavoro futuro ed è per questo che molti ambiscono a tale opportunità. Alcune persone però riescono davvero a trovare l’amore e ad uscire dal programma con l’intento di vivere il classico sogno di coppia.

Nell’ultimo periodo diverse coppie si sono formate in questo dating show, ma per molte di queste l’epilogo è stato tutto tranne che felice. Ora giunge voce dell’ennesima crisi di coppia che riguarderebbe per l’appunto due personalità che hanno caratterizzato il Trono Over del programma.

L’amore sta per finire? Ecco La coppia che potrebbe scoppiare

Credits: Uomini e Donne

Le indiscrezioni che girano sul web vogliono la presenza di una forte crisi tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. I due si sono conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne e alla fine hanno deciso di lasciare la trasmissione prima del mese di Dicembre.

Sono passati diversi mesi da quel giorno felice e i due ci hanno tenuto compagnia con le loro storie e i loro momenti di coppia che hanno fin da subito condiviso sui social. Anche i telespettatori più affezionati ricordano questa coppia con grande affetto, in quanto l’hanno giudicata come una delle migliori di sempre.

Post di Emanuela

La voce della crisi sarebbe nata in merito ad un post condiviso da Emanuela sui social. La donna ha infatti scritto una sorta di poesia nostalgica che descrive la grande mancanza verso un momento nel quale i due si trovavano dietro al mare tra baci e carezze. Quando i commenti hanno cominciato a supporre l’esistenza di una crisi, Emanuela non ha mai smentito la notizia mentre l’uomo non si è ancora espresso sulla questione. Che cosa sarà successo fra di loro?