Mario Kart Tour, arriva la pista ambientata a Roma

Nintendo ha annunciato una pista ambientata a Roma in Mario Kart Tour, versione per smartphone del celebre gioco di corse. Il Tour notturno, con la nuova pista Roma romantica, sarà disponibile dal 28 giugno in Mario Kart Tour e durerà fino a mercoledì 12 Luglio. Mario Kart Tour può essere scaricato gratuitamente per dispositivi iOS e Android. I giocatori troveranno anche un omaggio speciale alla città ospite: uno dei personaggi più amati dai fan veste per l’occasione uno storico costume tutto italiano: Donkey Kong in versione Gladiatore e il suo kart Cocchio Categnaccio saranno disponibili nel negozio durante la prima settimana del Tour Notturno, dal 28 giugno al 5 luglio. Anche il nuovo aliante Celestiali arcobaleno è pronto per chi vuole fare un giro panoramico sopra i tetti della città. Inoltre il percorso Autostrada lunare, da Mario Kart Wii, debutterà anche su Mario Kart Tour.