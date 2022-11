Silvia Toffanin lancia frecciatine a Pamela Prati: “Ma chi le crede?”

Il Mark Caltagirone Gate ha fatto più tappe, il tour è partito da Domenica Live e Domenica In e poi si è spostato a Vieni da Me, ma le due location principali sono state senza ombra di dubbio Live Non è la d’Urso e Verissimo. Proprio le interviste fatte da Silvia Toffanin a Pamele Prati sono state quelle più iconiche e alla corte della compagna di Pier Silvio la diva del Bagaglino ha finalmente ammesso: “Mark non esiste, lo ripeto, non esiste“.

Silvia Toffanin è tornata a parlare di Pamela e Mark anche il mese scorso, quando ha ospitato Eliana Michelazzo. In quell’occasione la conduttrice ha rivelato: “Una cosa la possiamo dire, anche la tv paga, Pamela qui non è mai venuta a titolo gratuito“.

Le frecciatine di Silvia Toffanin a Pamela: “Ma chi ci crede a tutto questo?”

Ieri la presentatrice di Verissimo ha intervistato Orietta Berti e le ha chiesto un’opinione sulla Prati: “Orietta dimmi tutto di Pamela Prati, ti voglio schietta come tu sai essere“. Orietta ha ripetuto quanto detto al GF Vip: “Pamela ha raccontato tutto la sua storia. Io le ho detto che con il cuore posso esserle vicino, ma con la mente no. Perché la sua è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Però forse è un’idea che mi sono fatta io può essere. Chi mi critica per il GF Vip? Io l’ho sempre detto, che sarei andata al GF a dire la mia opinione con semplicità. Io sono come qualsiasi signora davanti alla tv che si fa un’idea su quello che succede. Cerco di essere come una telespettatrice classica di questo programma“.

A sorprendere il pubblico però sono state le shade di Silvia Toffanin: “No tranquilla, ma nemmeno io ci credo Orietta! Ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno… lo scopriremo solo vivendo. Come dici tu il pubblico non è mica scemo“.

Non so voi, ma a questo punto spero in un nuovo incontro tra Pam e Silvia. Per il momento ‘godiamoci il successo’.