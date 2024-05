Stoccata di Federica Panicucci a Fedez: “Forse se lo sta dimenticando”

Proprio come Myrta Merlino e Caterina Balivo, anche Federica Panicucci ieri a Mattino 5 si è occupata delle accuse rivolte a Fedez in merito al caso di Cristiano Iovino. La conduttrice di Mediaset nell’ultima puntata del programma mattutino di Canale 5 ha lanciato una stoccata al rapper di Vorrei Ma non Posto.

Sarebbero due i testimoni che hanno visto #Fedez la notte del pestaggio a Iovino. Il commento di @davidemaggio in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/xOmqjV5cHr — Mattino5 (@mattino5) May 14, 2024

La stoccata di Federica Panicucci a Fedez.

Federica ha aperto il capitolo dedicato a Fedez lanciando l’ormai famosa intervista che il cantante ha rilasciato dopo le prime accuse sulla presunta aggressione a Cristiano: “Ha rilasciato questa intervista prima di scoprire di essere indagato e come vedrete è molto sicuro di sé“.

Federico nel video chiude la chiacchierata con il giornalista dicendo: “Ma sul posto di che cosa? No, non c’ero, e quindi? Ma lei sa che il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di 40 giorni e di conseguenza anche se si fosse fatto del male non c’è un reato?! Non ci sono gli estremi? Se ero sul posto? Mmm“.

Proprio dopo quel ‘mmm‘ di Fedez è arrivata la stoccata della Panicucci, che ha emulato lo stesso verso del rapper e ha sferrato una frecciatina: “Mmm, già, forse Fedez dimentica, o forse non lo sa, ma per rissa si procede d’ufficio. E a ricordarglielo abbiamo con noi l’avvocato“.

L’avvocata in studio è intervenuta: “Con tutto il rispetto, ma penso che Fedez dovrebbe leggersi qualche manuale di diritto penale perché in realtà il reato di lesioni esiste anche nella forma lieve. Quindi è sufficiente che io abbia anche un solo giorno o due di malattia. Con una denuncia io posso indagare una persona per lesioni. E inoltre Iovino ha tempo fino a luglio per denunciare l’aggressione“.

Federica ha chiuso sui possibili motivi per cui Iovino non ha denunciato: “Inoltre vorrei dire che se Iovino non ha fatto la denuncia è magari per i motivi che ben possiamo immaginare. Insomma, si parla di un clima un po’ poco tranquillo. da qualsiasi parte si guardi questa che riguarda Fedez è una brutta storia e c’è poco da dire“.

