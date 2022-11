Edoardo Tavassi terrorizzato di ricevere una brutta accusa chiede aiuto in confessionale

La scorsa primavera Edoardo Tavassi ha partecipato a L’Isola dei Famosi ed è uscito dal reality come vincitore morale. Il GF Vip però è molto diverso, per certi versi più duro, soprattutto perché le telecamere non danno tregua ai concorrenti e tutto ciò che dicono i gieffini è trasmesso 24 ore su 24. Questo potrebbe non cambiare di una virgola la percezione che il pubblico ha avuto mesi fa del fratello di Guendalina, ma potrebbe anche diventare un grosso problema per una persona così spontanea come l’ex naufrago.

Edoardo Tavassi in crisi: “Vado a chiedere aiuto in confessionale”.

Nei giorni scorsi Edoardo Tavassi ha fatto dell’ironia su George Ciupilan e Luciano Punzo e per questo ieri sera Micol Incorvaia l’ha messo in guardia: “Vieni qui che ti dico una cosa all’orecchio. Attento perché potrebbe sembrare… sì la cosa con la B. Bisogna chiarire questa roba qui, anche di ieri. Non vorrei che poi passasse per altro. Pensa che il confine è labile su certe battute“.

Le parole della ragazza hanno mandato in crisi Edoardo Tavassi: “Mi ha detto di smettere di prenderlo in giro. Che scatole limitarsi. Può passare da scherzo ad altro visto da fuori. Ismo…ci siamo capiti. Io l’ho fatto con leggerezza, ma lei mi ha fatto pensare di no. Per me sto facendo anche poco, sto al 5%, ma non so quale sia il canone televisivo accettabile. A me piace fare battute e lui è una persona con cui scherzo. Anche Luca mi fa battute tutto il giorno e allora anche lì in teoria… e invece no, non lo è! L’intenzione mia è sempre bonaria. E allora perché lei mi dice così? Tra poco vado a letto, ma prima voglio chiarire delle cose. Voglio entrare in confessionale per questa cosa. Mi fanno venire le paranoie. Devo chiederla per andare a dormire tranquillo. Sto arrivando a rompervi le scatole che sto in paranoia”.

Micol rimproverando Tavassi sul fatto di non esagerare con le battute verso Luciano altrimenti lo scherzo poi potrebbe sfociare in bullismo, chapeau#Gfvip — noe 🕷️ (@rovin4ta) November 21, 2022

Non vorrei sbagliarmi ma Micol ha detto a Tavassi di “fare un po’ meno” prima che passi per bullismo. Non ho capito a cosa si riferisse ma penso al fatto che Tav scherzi sempre sul fatto che George non parli. #Gfvip — intollerabile (@evitami_) November 21, 2022

