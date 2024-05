Siete proprio come cane e gatto, un modo di dire che non potrebbe essere più azzeccato in questo caso,se non ci credi basta guardare questo video

Un vecchio detto per molti passato di moda, il video però ci ricorda quanto alcune dinamiche vadano oltre la moderna “umanizzazione”

Sempre più spesso si sente parlare di come il rapporto tra cani e gatti possa essere idilliaco e, quindi, di come il comune pensiero di una diatriba costante tra queste due specie sia sbagliato. Dietro questa convinzione moderna ci sono però diversi fattori, la convivenza forzata in casa di questi due animali, tenuti lontani dalle loro pulsioni primordiali, gioca infatti un ruolo cruciale nel fare emergere buoni rapporti interspecie, la questione però può cambiare in un baleno quando alcuni istinti tornano ad affacciarsi e, per quello che riguarda i cani, c’è una dinamica specifica che resta in grado di riaccendere tali istinti, così come mostrato dal video.

La dinamica del branco supera ogni buona intenzione, la gattina accerchiata è però riuscita nell’impresa

In natura canidi e felino non sono soliti condividere molto tra loro, i primi animali dediti alla vita in branco ed i secondi, invece, molto più schivi e solitario. Due caratteri che sono agli antipodi e che l’evoluzione ha allontanato sempre di più fino a quando l’uomo ha deciso di addomesticare queste due specie, cambiando un po’ la dinamica delle cose.

Cane e gatto possono infatti essere grandi amici in casa, ma molto spesso questo accade proprio quando questi elementi sono tenuti insieme senza possibilità di scelta. Chiunque abbia due o tre cani sa bene, infatti, che far convivere pacificamente questi con un gatto risulta ben più difficile, e questo è generato proprio per la dinamica del branco che prende piede e porta ad accendere ben più facilmente l’astio e l’istinto primordiale di questi animali.

La gattina del video dimostra infatti di non essere in grossa difficoltà quando un cane decide di inseguirla, dalle immagini il tutto sembra quasi un gioco, anche se la micia decide di rifugiarsi sotto un auto per sicurezza. Vedendo il cane alle prese con la sua “preda”, tuttavia, anche altri non tardano ad avvicinarsi e il tutto inizia a prendere una piega diversa, quella di una caccia di gruppo che poteva avere esito catastrofici.

In questo video è chiarissimo come la dinamica del branco sia fortemente insita nei cani ed in grado di prendere decisamente il sopravvento, ad ogni modo però il coraggio della gattina alla fine ha vinto, forse perché l’intento dei cani non era di sicuro quello di farne un pasto, ma solo di spaventarla un po’. Tra zampate e corse funeste la gattina ha avuto la meglio, facendo indietreggiare il branco e riprendendo la sua strada con solo un grosso spavento alle spalle.

Sicuramente una storia a lieto fine ma che racconta molto di come ciò che crediamo spesso non è la verità, ma solo una condizione vera fin quando inserita in un determinato contesto. Per questo motivo, quando si decide di optare per la scelta di far convivere un cane ed un gatto, è sempre bene ponderare bene la situazione per evitare di ritrovarsi con una guerra fredda in casa, talvolta in grado anche di procurare improvvisamente e senza accenni danni a qualcuna delle parti.