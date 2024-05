Attimi di terrore, poi si rendono conto di una realtà che proprio non si aspettavano! Voleva solo le coccole-VIDEO

Nessuno di loro sembrava esserne terrorizzato: la tigre che va a farsi un giro coi turisti ha toccato il cuore di tutti.

Di solito da alcuni animali, come ad esempio i grandi felini, ci si aspettano comportamenti aggressivi e molto pericolosi. Eppure nessuno dei presenti, ripresi nel video che sta spopolando sui social sembra esserne terrorizzato: stiamo parlando del video della tigre che va a farsi un giro coi turisti, salendo sul mezzo di trasporto dove appunto erano tutti. Un video che di sicuro toccherà il cuore anche dei più scettici!

Una tigre va a farsi un giro coi turisti: sale a bordo anche lei

Dapprima sembrava una tigre che, incuriosita, si avvicinava al mezzo su cui viaggiava un gruppo di turisti: poi gli stessi si sono resi conto che il grande e affettuoso felini non si sarebbe accontentato di vederli da lontano. Desiderava un contatto con loro e dunque: presto fatto, si è avvicinata alla macchina ed è salita su.

Essendo il mezzo aperto ai lati e coperto solo da un telo che sovrastava le loro teste, la tigre non ha avuto alcuna difficoltà a farsi posto tra i presenti che, increduli, probabilmente non hanno avuto neppure il tempo di pensare ad un finale ben più pericoloso di quello che stavano vivendo.

Quasi tutti tenevano in mano un cellulare per filmare l’incredibile scena: in effetti non capita tutti i giorni di vedere una tigre che vuole fare amicizia proprio mentre si sta passando all’interno di un’area protetta.

Una tigre va a farsi un giro coi turisti: alla ricerca di tenerezze

Tra i commenti divertiti di chi ha guardato il video, c’è stato chi ha ipotizzato che il felino non solo non avesse intenzione di mangiare nessuno dei presenti ma neppure la necessità, poiché probabilmente aveva lo stomaco pieno. Infatti esattamente come avrebbe fatto un gattino, la tigre si avvicina ai volti dei turisti per cercare il contatto con loro.

Dopo aver abilmente scavalcato le prime file dei seduti, raggiunge l’ultima e si fa spazio tra i due occupanti. L’autista del mezzo, resosi conto che la situazione poteva spaventare qualcuno dei turisti, si è precipitato fuori dall’abitacolo, probabilmente con l’intento di far scendere l’ospite ‘inatteso’.

Ma quando ha capito che tutti i presenti erano non solo divertiti ma anche inteneriti dall’atteggiamento dell’animale, ha pensato bene di continuare a farli socializzare senza disturbare i neo-amici.