Selvaggia Lucarelli: “Ho detto no a Francesca Fagnani, ecco perché”

Nella lunga intervista che Selvaggia Lucarelli ha rilasciato ieri a DavideMaggio.it non ha parlato solo di Carolyn Smith, ma anche di Francesca Fagnani, reduce da un’edizione cult di Belve.

Francesca Fagnani, oltre Rocco Siffredi, Anna Maria Bernardini De Pace, Eva Grimaldi e Vera Gemma, avrebbe voluto intervistare anche Selvaggia Lucarelli, ma lei le ha detto di no.

L’antipatia della Lucarelli nei confronti della Fagnani sarebbe infatti datata, per questo motivo Maggio ha incalzato: “Di Francesca Fagnani hai detto che «vuole vincere, non conoscere l’intervistatore». E tu perderesti con lei?“. Domanda a cui Selvaggia ha così risposto:

“Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui. Il perdere è non avere nulla da guadagnarci, nel mio caso. Io faccio la giornalista, non amo molto parlare attraverso gli altri, ho la possibilità di dire tutto quello che voglio con i miei strumenti diretti.

E comunque mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!”.