Oriana Marzoli: la confidenza molto piccante su Antonino Spinalbese

Poco più di una settimana, ecco quanto è durata la chimica artistica tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. I due si sono divertiti per qualche giorno (almeno in camera) e poi tutto è finito per colpa della reazione della spagnola ad un momento di sconforto dell’ex di Belen, che poi si è confidato con i suoi amici: “No, non c’è possibilità di ritorno. Con lei sono stato bene, ma parlavamo solo di cose superficiali. La prima volta che abbiamo affrontato un argomento serio lei è scivolata. Le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi ha risposto che anche a lei manca il suo cane. Ma dai come si fa? Ho capito che non è la donna per me. Io prima di cercare una fidanzata cerco una donna che possa andare bene anche a mia figlia. Qui manca proprio la materia prima“.

Oriana Marzoli e la confessione choc gold su Antonino.

La gieffina spagnola ha passato gli ultimi tre giorni a piangere e disperarsi per la rottura con Antonino, ma nemmeno le sue lacrime hanno fatto tornare Spinalbese sui suoi passi. Ieri sera Sarah Altobello si è avvicinata ad Oriana Marzoli e le ha fatto una domanda un po’ particolare, diciamo molto ‘privata’ su Antonino. Senza troppi giri di parole la biondina ha rivelato all’amica che Spinalbese sarebbe un Siffredi 2.0. Guardate il video e capirete di cosa parlo.

La cosa più bella di questa clip comunque sono i commenti bislacchi di Sarah: “Ah quindi è top in quel senso? Wow, lombare! Ma veramente, però non sembra. Io di solito me ne accorgo, mi casca l’occhio. Non mi sbaglio quasi mai. Ho sempre trovato cose belle in quel senso”.

Oriana: Ma perche pensi che sto così.. Sappiamo cara Oriana che ti interessa solo 🎺🎺..altro che sentimenti #Gintonic #GFvip #Antonino pic.twitter.com/VoH94HSIPI — Ari Adion (@ari_adion) November 25, 2022

Adesso capisco il motivo di tutti i pianti di Oriana Marzoli.



