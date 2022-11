Medium se la prende con la d’Urso e abbandona Pomeriggio 5 in diretta

Dopo essersi occupata di alcuni casi di cronaca nera, ieri Barbara d’Urso nella seconda parte di Pomeriggio 5 ha affrontato il tema dei vip che raccontano di aver avuto contatti con i loro cari defunti. In studio c’era Emanuela Folliero, alla quale la medium Elisa (in collegamento) ha fatto delle rivelazioni particolari: “Tuo papà era magro? Io vedo mentre, cioè, non era obeso, io lo vedo normale. Non so, mi ha dato un flash, o con i capelli bianchi. Oddio ho avuto i brividi mentre mi parli di tuo padre. Lui era una persona che ti ha amato tanto, un carattere un po’ particolare chiuso, non troppo espansivo. Se lui ti protegge? Non è il papà che ti protegge, ma una donna, forse tua nonna? Tu eri molto legata a lei, sì è la nonna. Però c’è anche tuo padre, è un’energia molto forte, ti ha amata moltissimo“.

Dopo le parole della medium è intervenuta Samantha De Grenet: “Oddio non è che ha detto nulla di straordinario, è stata molto vaga“.

La medium abbandona la diretta con Pomeriggio 5.

La signora Elisa ha chiesto la parola per replicare alle ‘provocazioni’ della De Grenet: “Signora Barbara noi ci conosciamo dal 2010 quando ho fatto il caso di Sarah Scazzi. Io ho una carriera come sensitiva molto importante e lei lo sa benissimo! Sono intervenuta diverse volte nella sua trasmissione e sa benissimo chi sono! Però non mi sta bene che lei Barbara mi chiami ‘sedicente sensitiva’ non mi sta bene“.

Barbara però ha detto di non ricordarsi della sua ospite: “Mi scusi però davvero io non mi ricordo di lei. Sarà che ho poca memoria ma davvero non ricordo“.

La medium allora ha iniziato a parlare di uffici stampa: “Certamente non si ricorda, lei mi fa fare ogni tre anni come l’università la triennale. Purtroppo io non ho un ufficio stampa e quindi non posso venire sempre nelle sue trasmissioni. Però vedo tanti ciarlatani che hanno l’ufficio stampa e stanno sempre da lei. Io oggi sono venuta per rispetto di lei che la devo sempre ringraziare dal 2010 dal caso di Sarah Scazzi, quando ho detto dov’era il corpo. Però queste signore che sono lì… A 59 anni essere trattata così non mi sta bene! Altrimenti io vi saluto, la chiudo qui e vi fate la trasmissione da soli, arrivederci“.

Appena finita la sfuriata, la medium si è alzata ed ha abbandonato la diretta. Per la serie “Se n’è andata? Non torna più?”…

Nuovi racconti dei vip su presunti segnali dei defunti. A #Pomeriggio5 Emanuela Folliero: “Noto delle piccole cose che mi ricordano mio padre” pic.twitter.com/8UDFfZtMF1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 25, 2022