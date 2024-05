il sovrano inglese colpito da un insolito sintomo

La salute di Re Carlo vacilla a seguito del cancro alla prostata che l’ha colpito qualche tempo fa. Come se tutto questo non fosse già abbastanza pesante da affrontare, alcune cure avrebbero scatenato in lui la comparsa di un sintomo alquanto insolito.

Re Carlo

Ecco che cosa ha rivelato il sovrano più chiacchierato del mondo.

Re Carlo III e il cancro alla prostata

Qualche tempo fa il sovrano inglese Re Carlo III ha dichiarato di essere stato colpito da un cancro piuttosto aggressivo che avrebbe riversato i suoi effetti sulla prostata. Ovviamente l’uomo si è sottoposto a tutti i controlli del caso e la sua équipe di medici ha deciso di intervenire proponendogli le migliori cure del momento.

Re Carlo III

Il cancro alla prostata è sicuramente quello più diffuso per quanto riguarda gli uomini di una certa età. Ad ogni modo non si hanno molte informazioni sulla diagnosi del Re, ma pare che lo stesso stia facendo di tutto per guarire.

Nell’ultimo periodo è infatti tornato a fare la sua comparsa in pubblico e ciò fa presagire come i trattamenti effettuati stiano dando i loro frutti. Ovviamente è ancora troppo presto per trarre conclusioni, ma la famiglia reale è conosciuta per la capacità di reagire agli eventi e versi in maniera formidabile.

La comparsa dello strano sintomo: tutto dipende dalle cure

Re Carlo

Ovviamente una malattia così aggressiva deve essere trattata con delle cure e dei cicli di chemioterapia che possano sradicare il problema alla radice. Proprio per questo i vari trattamenti sono molto aggressivi e possono comportare la presenza di effetti collaterali più o meno intensi.

Dopo 9 mesi di chemioterapia Re Carlo ha deciso di fare una rivelazione che riguarda proprio la sua salute. Pare che il sovrano abbia dichiarato di aver perso il senso del gusto, condizione che in medicina prende il nome di ageusia.

Si tratta di un effetto collaterale che può manifestarsi in maniera parziale solo verso certi alimenti, ma anche in maniera totale. Il sovrano ha infatti detto che ultimamente mangiare non gli procura più piacere, in quanto non riesce ad avvertire il sapore di quello che mangia.

Re Carlo

Ad ogni modo dovrebbe trattarsi di una condizione transitoria che andrà a migliorare con il passare nel tempo, ma al momento è giusto prendere i giusti accorgimenti come preferire cibi profumati e molto conditi a tutto il resto. Per fortuna non si tratta di niente di grave.