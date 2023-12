Scuse di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli: “Torneranno insieme”

Ormai non si contano nemmeno più le volte in cui Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno annunciato la loro rottura sui social. I due ex gieffini si sono lasciati e ripresi almeno una decina di volte negli ultimi sei mesi. In questi giorni il veneto è sbottato dicendo che la sua fidanzata non lo amava più e che aveva deciso di troncare con lui. L’ex vippona ha confermato e ha spiegato i motivi della fine della loro relazione. Ieri sera però sono arrivate a sorpresa le scuse di Dal Moro, che ha chiesto perdono alla Marzoli per i suoi atteggiamenti.

Le scuse di Daniele Dal Moro: “Ti chiedo scusa se con i miei atteggiamenti ti ho danneggiata”.

“Volevo fare le mie scuse ad Oriana per i miei threads e i miei atteggiamenti che possono averla in qualsivoglia modo danneggiata o per cui si è risentita – ha scritto Daniele Dal Moro – Indipendentemente da tutto Oriana è sempre stata una ragazza leale non solo con me ma con tutte le persone che la circondano e non merita di ricevere attacchi da parte mia ne da parte di nessun altro. Indipendentemente dalle sua scelte di vita”.

“Torneranno insieme già dal primo gennaio”.

Deianira Marzano ha sempre documentato le vicende amorose degli Oriele e si è detta certa di un ritorno entro capodanno: “Quante volte avete detto e finita tra Oriana e Daniele? “Eh stavolta e’ finita davvero”. Questo è successo almeno 293873839 volte. Invece puntualmente quando si ammorbidiscono lui mette un post carino poi sicuramente si sentiranno si sbloccano ritornano le foto e io scommetto che il primo gennaio del 2024 li vediamo di nuovo insieme“.

E in effetti non ci vuole la palla di cristallo per prevedere una reunion a giorni. Qui però la vera domanda non è quando torneranno insieme, ma… quando si lasceranno la prossima volta.