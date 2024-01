Sara Sidner annuncia in diretta di avere il cancro al seno

La giornalista della CNN Sara Sidner annuncia in diretta, in un accorato appello, di avere il cancro al seno. Lo ha fatto non per avere i riflettori puntati su di sé, ma per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili, in particolare quello mammario. Si rivolge alle donne, chiedendo loro di fare controlli di routine, come la mammografia.

Durante il notiziario della CNN la giornalista televisiva ha deciso di dare un annuncio personale. Lei soffre di un grave problema di salute. E ha scelto di usare quello spazio per poter sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione.

Vi chiedo un favore, prendetevi un secondo e pensate a otto nomi di donne che amate e conoscete nella vostra vita. Statisticamente una di loro ha o avrà un cancro al seno.

Io sono quella che ce l’ha tra le mie amiche. Non sono mai stata malata per un giorno in vita mia, non fumo, raramente bevo, nessuno nella mia famiglia ha avuto un cancro al seno ed eccomi qui, con un cancro al terzo stadio.

Il discorso della giornalista ha commosso tutti:

Difficile dirlo ad alta voce. Sono al secondo mese di chemioterapia, farò radioterapia e una doppia mastectomia. Il terzo stadio non è ancora una condanna a morte per la maggior parte delle donne, ma questa è la realtà che ha letteralmente scioccato il mio sistema quando ho iniziato a fare più ricerche sull’argomento, qualcosa che non avrei mai saputo prima della mia diagnosi: se ti succede di essere una donna nera, hai il 41% in più di possibilità di morire per un cancro al seno rispetto alla controparte bianca.

La giornalista Sara Sidner annuncia il suo problema di salute, per sensibilizzare sulla prevenzione

Quello spazio è servito alla giornalista per fare un appello a tutte le donne:

Please for the love of God get your mammograms and do your self exams. I want you to thrive my sisters. pic.twitter.com/jIuW8WwSb2 — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) January 8, 2024