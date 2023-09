Sanremo 2024, i cantanti vogliono partecipare: tutte le ipotesi

Autocandidature e voci di corridoio, tutti vogliono Sanremo 2024: ecco chi potrebbe partecipare al Festival.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo aver posto le basi per il prossimo Sanremo 2024, in queste settimane con tutta probabilità arriverà il momento delle decisioni davvero importanti per Amadeus. Il conduttore e direttore artistico, sta per raggiungere il traguardo delle cinque edizioni consecutive. E siamo certi che per quella che verrà, l’ultima di questo suo regno, proverà a fare le cose in grande.

La svolta super pop dei suoi Festival è riuscita a rigenerare il brand, a ‘svecchiarlo’, a rendere nuovamente la kermesse una vetrina importante per poter ottenere risultati anche al di là dell’Ariston. Ed è anche per questo che, in questi anni, in pochi hanno pensato bene di rinunciare alla partecipazione, e in vista della prossima edizione, anzi, starebbero già fioccando le autocandidature.

Autocandidature e suggestioni

La prima seria candidatura spontanea arrivata quanto meno agli occhi e alle orecchie di Amadeus è stata quella dei dominatori dell’estate italiana appena messa in archivio: i The Kolors. Forti del successo straordinario di Italodisco, Stash e compagni hanno intenzione di rimanere sulla cresta dell’onda, e per farlo non disdegnerebbero minimamente la spintarella fornita dalla kermesse, magari per continuare anche sul palco dell’Ariston quel testa a testa già vissuto nel corso dell’estate.

The Kolors

Nel cast dovrebbe infatti esserci anche Annalisa. Se è vero che non la cantante ligure non sembra essersi autocandidata, è altrettanto vero che ormai manca dal festival da diversi anni (l’ultima sua partecipazione risale al 2018), e che gli ultimi successi raccolti tra il 2022 e il 2023 la rendono la diva perfetta per il Festival popolare sognato dal direttore artistico.

I cantanti di Sanremo 2024: le ipotesi

Ma la lunga lista dei cantanti che potrebbero candidarsi, o potrebbero ricevere un invito dallo stesso Amadeus, non si ferma certo agli eroi di questa estate. Ci sarà spazio, ad esempio, ancora una volta per la quota talent, con Angelina Mango pronta a raccogliere i frutti dell’exploit ad Amici e del successo di Ci pensiamo domani. E chissà che non possa essere seguita anche da altri talenti usciti dalla scuola, come Sangiovanni, Luigi Strangis (grande escluso della scorsa edizione) o anche Irama, magari in coppia con Rkomi.

A proposito di coppie, non va del tutto esclusa la pista che potrebbe portare Coez e Frah Quintale sul palco dell’Ariston, che potrebbero aprire le porte dell’Ariston a quello che una volta veniva chiamato indie, magari insieme a Gazzelle o a Calcutta. Il cantautore di Latina ha in verità già partecipato quest’anno a Sanremo, anche se solo come autore del brano cantato da Ariete. Chissà che non possa essere arrivato il momento di mettersi in gioco in prima persona.

E se la quota rap potrebbe essere rappresentata da big come Tedua, Bresh, Ernia o Rose Villain, non vanno dimenticati i giovani emergenti, come Alfa, o i grandi ritorni, da quello dei Pinguini Tattici Nucleari ai più esperti Arisa, Michele Zarrillo, e magari anche Ermal Meta e Francesco Gabbani. Per ora si tratta solo di ipotesi. Ma la certezza è che queste saranno settimane calde. Se non a livello di clima, sicuramente a livello di indiscrezioni, fino al mese di dicembre, quello in cui verranno finalmente sciolte le riserve.