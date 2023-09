Sanremo 2024, Amadeus ‘chiama’ Fiorello: il messaggio

Amadeus lancia un appello al suo amico Fiorello: le parole del presentatore rivolte allo showman siciliano.

L’estate sta finendo. Per l’Italia della musica è tempo di rimettersi in moto in vista delle prossime uscite discografiche e, ovviamente, anche del Festival di Sanremo 2024. Nonostante manchino ancora diversi mesi al via della prossima edizione della kermesse dedicata alla Canzone italiana, c’è già grande fermento attorno a quella che dovrebbe essere (anzi, sarà) l’ultima edizione guidata da Amadeus prima di un periodo di pausa dalla lunghezza impronosticabile.

Proprio il direttore artistico e presentatore Festival è tornato a parlare della sua creatura in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del suo compleanno. E tra le tante novità emerse ce n’è una chiara ed esplicita: nel 2024 vuole avere nuovamente con sé l’amico Fiorello. In quale veste è tutto da scoprire.

Amadeus rivuole Fiorello a Sanremo nel 2024

A distanza di circa cinque mesi dal via della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus è tornato a far sentire la sua voce. Non ha svelato alcun tipo di spoiler sui cantanti che parteciperanno alla gara, ma stavolta ha voluto lanciare un messaggio aperto, un vero e proprio appello, al suo amico di sempre, Fiorello.

Rosario Fiorello

“Lo conosciamo, figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire“, ha spiegato il direttore artistico, aggiungendo però: “Non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa“. Difficile aspettarsi una co-conduzione come nel 2020 e nel 2021, ma che lo showman possa essere coinvolto in qualche modo appare a questo punto scontato.

Amadeus e i bussolotti di Sanremo

Tra le tante novità inserite nel regolamento del nuovo Sanremo Amadeus ha voluto fortemente quella che prevederà nella seconda e nella terza serata metà cast coinvolta nella competizione canora e l’altra metà chiamata invece a presentare i colleghi sul palco. Una novità assoluta che verrà resta ancora più spettacolare grazie a un piccolo show che Ama ha scelto di imbastire in sala stampa la mattina stessa.

In quei due giorni, davanti ai giornalisti, verranno determinati gli abbinamenti tra cantante in gara e cantante-presentatore attraverso un sorteggio con tanto di ampolla e bussolotti, come avviene per le grandi manifestazioni calcistiche. Un modo come un altro per continuare innovare un Festival che vuole lanciarsi verso il futuro, pur rimanendo, in fondo, ancora simile a se stesso e legato a una certa tradizione.