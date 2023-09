nuovo album e singolo con Elisa

Federica Abbate annuncia il nuovo album Canzoni per gli altri: nell’omonimo singolo collabora con la cantautrice Elisa.

Tra le grandi uscite previste nel mese di settembre in Italia, un posto di rilievo occupa anche Federica Abbate. La cantautrice milanese, dopo una carriera spesa per scrivere canzoni per gli altri, è infatti pronta a lanciare il suo primo album di inediti. E si intitola, ovviamente, Canzoni per gli altri.

In arrivo per Carosello Records/Epic, sarà anticipato nella seconda settimana del mese anche dall’omonimo singolo, una title track che vede insieme alla nota autrice anche la collaborazione di un grande nome della musica italiana: Elisa.

Federica Abbate lancia il suo primo album di inediti

Dopo una lunga attesa, per Federica arriva il momento di dare il via ufficialmente alla sua carriera da cantautrice. Un debutto che si concretizzerà il prossimo 22 settembre con l’arrivo in formato fisico e sui principali store di Canzoni per gli altri, il primo album di inediti del suo percorso artistico.

Federica Abbate

Un percorso che l’ha portata fin qui a partecipare più volte al Festival di Sanremo, seppur solo come autrice (nel 2023 ha co-firmato Un bel viaggio degli Articolo 31, Due di Elodie e Supereroi di Mr. Rain), e a raggiungere un successo più che discreto in passato con singoli come Pensare troppo mi fa male con Marracash e Camera con vista con Lorenzo Fragola.

Il significato di Canzoni per gli altri

Ad anticipare il nuovo album, dall’8 settembre è in arrivo in rotazione radiofonica il singolo Canzoni per gli altri, scritto da Federica insieme a Jacopo Ettorre e Mattia Cerri. Un brano in cui la cantautrice racconta una parte della sua esperienza: “Parlo a una persona confidandogli che nei testi dei brani che scrivo sono raccolti e raccontati frammenti della nostra vita, esperienze, emozioni che abbiamo vissuto insieme“.

In sostanza, Canzoni per gli altri è una canzone d’amore e al contempo la realizzazione di un sogno per l’artista milanese, che ha potuto impreziosire questo singolo con la voce di Elisa, una cantautrice che ha fatto la storia della musica italiana, per lei un vero modello dal punto di vista artistico e umano.