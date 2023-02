Rock and Roll Hall of Fame 2023: le nomination

Rock and Roll Hall of Fame, le nomination del 2023: tutti gli artisti che potrebbero entrare nell’arca della gloria del rock.

Il 2023 è entrato nel vivo: siamo già arrivati al momento delle nomination per la Rock and Roll Hall of Fame di quest’anno. A svelare gli artisti candidati è stato Greg Harris, presidente dell’istituzione, che ha svelato i nomi leggendari che potrebbero essere introdotti nell’arca della gloria di Cleveland. Nomi come sempre importantissimi e che non si limitano al mondo del rock e del metal, come ogni anno, ma spaziano dal soul al country, con alcune star amatissime e già nominate nelle scorse edizioni. Scopriamo insieme tutti i candidati.

Nomination per la Hall of Fame 2023

Ovviamente sono molti i grandi nomi del rock in lizza anche quest’anno. Ancora una volta ci sarà una possibilità per gli Iron Maiden, che già diverse volte hanno sfiorato l’induzione. Ma ci sarà una possibilità anche per i Rage Against the Machine e per i Soundgarden, una delle formazioni più importanti nella storia del grunge.

Iron Maiden

Per la prima volta ci sarà però la possibilità anche per i White Stripes, nominati subito al primo anno di eleggibilità, e poi Kate Bush, una delle grandi stelle del 2022 grazie al successo della sua vecchia hit Running Up That Hill, rilanciata da Stranger Things. E poi ancora in nomination troviamo George Michael, una delle più grandi popstar di tutti i tempi, e i Joy Division/New Order, formazioni che hanno riscritto la storia del rock.

I vincitori verranno svelati solo nel mese di maggio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di autunno. Per poter votare i propri idoli i fan possono collegarsi con il sito vote.rockhall.com fino al 28 aprile

Tutte le nomination

Questo l’elenco completo degli artisti che potrebbero entrare nella classe 2023 della Hall of Fame del Rock:

– Kate Bush

– Sheryl Crow

– Missy Elliott

– Iron Maiden

– Joy Division/New Order

– Cyndi Lauper

– George Michael

– Willie Nelson

– Rage Against the Machine

– Soundgarden

– A Tribe Called Quest

– The White Stripes

– Warren Zevon