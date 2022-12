Sanremo 2023, Amadeus: "Madame finché non colpevole è innocente e in gara"

Madame, coinvolta nell’inchiesta sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid, va considerata pienamente in gara al Festival di Sanremo 2023, come spiega Amadeus. “In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria mi sembra poco serio. C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole a mio avviso è innocente. E quindi aspettiamo. Ad oggi Madame è in gara. Vediamo cosa accade da qui al Festival ma io mi auguro naturalmente che tutto si risolva, che tutto vada per il meglio. sarebbe un vero peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame”, le parole del direttore artistico del Festival, ospite in diretta di Rtl 102,5 e Radio Zeta.

Nei giorni scorsi, infatti, si è diffusa la notizia che il nome della cantante, all’anagrafe Francesca Calearo, risulta nelle carte dell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green Pass, che lo scorso febbraio aveva portato all’arresto di due medici e di una terza persona. Madame è indagata, insieme ad altre decine di persone che, secondo gli inquirenti, avrebbero ottenuto la carta verde aggirando la normativa in vigore durante l’emergenza pandemica.