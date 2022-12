Clarissa Marchese ha scoperto di aspettare un maschietto

Nel bellissimo gender reveal party organizzato per loro, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno scoperto il colore del fiocco

Nell’ottobre scorso avevano annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta. Oggi, Clarissa Marchese e suo marito Federico Gregucci hanno svelato anche il colore che avrà il fiocco. Dopo la piccola Arya, nata a Los Angeles all’inizio del 2020, per loro è in arrivo un bel maschietto. Una gioia incontenibile.

Clarissa e Federico si sono incontrati per la prima volta nel 2016, quando entrambi hanno partecipato a Uomini e Donne. Da allora non si sono più lasciati e, negli anni, il loro amore non ha fatto altro che consolidarsi sempre di più.

Hanno vissuto per diversi anni in America, precisamente a Los Angeles, e lì hanno fatto due passi importantissimi. Il matrimonio, celebrato nel 2019 e la nascita della loro prima figlia, la piccola Arya, nata a marzo del 2020.

La modella, influencer e vincitrice nel 2014 della 75esima edizione di Miss Italia, a ottobre scorso ha poi gridato al mondo la sua gioia per la scoperta di essere incinta per la seconda volta.

Clarissa lo ha fatto al terzo mese di gravidanza e nel post di annuncio ha spiegato come mai ha voluto aspettare un po’ di più, questa volta:

Se la prima gravidanza è stata una passeggiata di salute, questa me ne sta levando dieci. Non me l’aspettavo, il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya che è stata perfetta, mai nessun disturbo, niente, con questa gravidanza dal giorno uno ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere dei fastidi. Avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza, io li ho fatti tutti e quindi questi tre mesi sono stati particolarmente complicati.

Clarissa Marchese aspetta un maschietto

Quegli iniziali problemi comunque sono solo acqua passata e ora, tra qualche mese, la piccola Arya avrà finalmente la compagnia che tanto aspetta.

Anche mamma Clarissa e papà Federico non vedono l’ora di accogliere in casa il secondo bebè e nella giornata di ieri hanno partecipato con l’entusiasmo alle stelle al gender reveal party organizzato per loro.

Credit: clarissamarchese – Instagram

Come al solito palloncini, coriandoli e festoni l’hanno fatta da padroni e il colore uscito alla fine è stato l’azzurro. Sarà dunque un bel maschietto.