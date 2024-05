Addio a Franco Di Mare, Giulia Berdini rompe il silenzio: il commovente ricordo

Un grande gesto compiuto da Franco Di Mare ben prima della sua morte è stato sposare Giulia Berdini, la donna che gli è stata accanto negli ultimi otto anni. Insieme hanno passato questo lungo periodo che li ha portati a combattere e, infine, arrendersi a un male davvero insidioso.

Insieme hanno affrontato la scoperta della malattia e i momenti più difficili, ma anche vissuto giorni che li hanno legati indissolubilmente. Il ricordo di Franco vivrà per sempre anche e soprattutto attraverso di lei.

La differenza di età, ben 35 anni, tra loro non è mai stata un problema. “L’ho conosciuto alla sede Rai di Saxa Rubra”, racconta Berdini al ‘Corriere della Sera’. Ricordando il loro primo appuntamento, la moglie di Franco Di Mare ricorda commossa:

Franco, da buon napoletano, mi ha invitato a mangiare una pizza. Ci siamo andati dieci giorni dopo. Ed è stato un colpo di fulmine che non mi sarei mai aspettata. Non avrei mai immaginato di innamorarmi di un uomo che al primo appuntamento mi recita Il Lonfo di Fosco Maraini.

L’abilità nel narrare, raccontare, non poteva che essere uno degli aspetti più evidenti di un grande giornalista come Franco Di Mare. “Quando raccontava qualcosa, Franco aveva un potere magnetico, folgorante”, ha aggiunto Giulia Berdini nell’intervista.

Si erano sposati il 15 maggio di due giorni fa. Solo due giorni prima della sua morte, la moglie del giornalista ha rivelato anche un aneddoto del loro rapporto. Tra loro si chiamavano «Lili», come il chihuahua che lei portò a casa con una bugia: “L’ho trovato vicino a un bidone”, aveva detto al marito. Ma fu subito perdonata. Per Berdini, il giornalista è stato un compagno che mi l’ha “avvolta con il suo amore”, oltre ad averla “protetta senza mai soffocare”. La relazione con Franco Di Mare è stata intensa e profonda, capace di donarle “più fiducia” in se stessa, come racconta Berdini nell’intervista.