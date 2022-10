Sanremo 2022 da record per le vendite, 29 Platino per i brani in gara

Sanremo 2022 da record per le vendite dei brani gara, con Amadeus che supera se stesso. Con le ultime certificazioni, le 25 canzoni in gara quest’anno hanno totalizzato 29 dischi di Platino, superando il totale già alto dell’edizione 2021, quando il dischi di Platino erano stati 28. E questo nonostante l’aumento delle soglie di certificazione di Fimi-Gfk, come sottolinea in un tweet il Ceo di Fimi, Enzo Mazza.

È il dato più alto degli ultimi 10 anni: se si va a ritroso infatti nei festival precedenti le ultime due edizioni firmate da Amadeus svettano sulle precedenti. Se il primo Sanremo di Amadeus nel 2020 si era chiuso con un bilancio di 16 dischi di platino e quello del 2019 condotto da Baglioni con 17 dischi di platino, gli anni precedenti erano ben lontani dai traguardi odierni. Nel 2018 il primo festival di Claudio Baglioni ne aveva ottenuti 6, nel 2017 Carlo Conti aveva totalizzato 14 dischi di Platino con i brani in gara, mentre nel 2016 e nel 2015, sempre il festival di Conti, ne aveva totalizzati rispettivamente 7 e 8. Quello di Fabio Fazio del 2014 ne aveva totalizzati 3 e quello del 2013, sempre condotto da Fazio, ne aveva registrati 7. Insomma, nel giro di 10 anni il bottino di vendite del Festival è aumentato del 314%.