il cucciolo tiene molto alla sua linea

Molto spesso girano sul web foto di cani somiglianti ai propri padroni, non solo nell’aspetto ma anche nel modo di fare.

Questi animali hanno infatti passato talmente tanto secoli vicino all’uomo da essere entrati quasi in simbiosi con lui, una simbiosi profonda che li spinge molto spesso ad emularci, anche se alcuni casi particolari superano ogni immaginazione. Uno di questi casi sta facendo il giro del web ed è impersonato da un bellissimo esemplare di dobermann che, messo davanti alla TV, segue un programma di fitness non solo con la massima attenzione possibile, ma anche riuscendo ad imitare gli esercizi dando vita ad un siparietto tanto divertente quanto incredibile.

Un personal trainer improvvisato come non se ne erano mai visti prima, il video lascia tutti senza parole!

Alcuni personal trainer possono essere considerati poco bravi nel loro lavoro, quello del video in questione però sembra davvero bravo, tanto da aver persuaso anche il cane di casa a seguire la sua routine di fitness! Non capita spesso, infatti, di vedere un cane adoperarsi nell’eseguire esercizi, per lo meno non flessioni, piegamenti e tutto quello che possiamo immaginare venga mostrato in una sessione di allenamento cardio in palestra.

Il dobermann di questa storia sembra però essere particolarmente attento alla sua forma fisica, un pelo lucido ed una muscolatura perfettamente in tiro come la sua non sono solo il frutto della genetica, a quanto pare il pelosetto ama allenarsi e il video che lo dimostra è una testimonianza straordinaria di quanto questi animali possano spingersi oltre nel tentativo di emularci.

Piegamenti, flessioni e stacchi non sono un problema, gli esercizi vengono eseguiti perfettamente seguendo passo passo quanto visto in TV. Troppa precisione per essere solo un caso, questo per lo meno è il pensiero di molti internauti che credono che il filmato non sia figlio del caso ma di una intensa preparazione e di un lungo addestramento.

La spontaneità del cane che esegue i suoi esercizi mentre fissa lo schermo sembra però suggerire altro, anche se la verità non è dato conoscerla. Di sicuro la scena divertente ha avuto effetto e nella continua campagna di promozione della cura del proprio corpo tramite l’allenamento, anche il dobermann può prenderne tranquillamente parte, del resto se anche un cane riesce a seguire la sua routine di fitness quotidiana possiamo certamente farlo anche noi, anche se prima di raggiungere il suo livello forse ci sarà bisogno di parecchie settimane di impegno costante!