Anno 2021, smartphone S21: Samsung ha presentato la sua nuova generazione di smartphone premium, unita sotto il nome di Galaxy S21. Oltre alle evoluzioni tecnologiche, S21 offre prezzi al dettaglioinferiori rispetto agli anni precedenti. Il modello base, disponibile dal 14 gennaio, parte da 879 euro, mentre l’S20 dello scorso anno partiva da 929. L’azienda coreana replica la differenziazione dei modelli già vista lo scorso anno. Rispetto a S21, S21+ ha un display più grande e S21 Ultra introduce importanti novità nella fotocamera (sistema a quattro lenti) e nel display, “il più avanzato mai visto su un Galaxy” secondo le dichiarazioni di Samsung. Naturalmente sono tutti 5G. “Viviamo in un mondo in cui i cellulari sono in prima linea”, ha detto TM Roh, direttore della divisione comunicazioni mobili di Samsung, in un comunicato. “Con così tanti di noi che lavorano da remoto e trascorrono più tempo a casa, vogliamo offrire un’esperienza che soddisfi le esigenze multimediali delle nostre routine in continua evoluzione”.

Le innovazioni nel comparto fotografico e negli schermi sono i principali punti di forza. L’S21 ha un sistema di lenti meglio integrato nel telefono, zoom ottici e digitali all’avanguardia e una modalità notturna completamente riprogettata. S21 Ultra ha uno zoom x100, di cui sapremo dirvi meglio in una prossima prova. Interessante la possibilità di utilizzare contemporaneamente sia le fotocamere posteriori che quella anteriore per girare video. Accanto ai nuovi smartphone Samsung ha presentato gli auricolari wireless Galaxy Buds Pro con cancellazione attiva del rumore e resistenza a pioggia e sudore, inclusi nell’acquisto di Galaxy S21 Ultra.

A seconda della configurazione scelta cambia anche il prezzo. S21 5g nella versione da 128gb, costa 879,00, euro e nella versione da 256gb 929,00 euro. S21+ 128gb è disponibile a 1.079,00 euro, 256gb a 1.129,00 Euro. L’Ultra parte da 1.279 euro per arrivare nella configurazione top a 1.459. (t.t.)