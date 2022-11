Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia: volano stracci e accuse reciproche

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia si sono lasciati questa estate dopo otto anni d’amore (e sei di matrimonio). Una rottura che sembrava essere di comune accordo e fatta con tutta la maturità del caso. Questo è ciò che si credeva fino ad oggi, almeno.

Come già sappiamo, da un po’ di giorni Salvatore Di Carlo è tornato nel campo della moda firmando un contratto con l’agenzia Alex Model. “Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni” – ha dichiarato – “A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso. I miei obiettivi, quello che voglio!”. Dichiarazioni che non sono state ben viste da Teresa Cilia che, giustamente, ha replicato.

“Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un’altra persona possa permettersi il lusso di dire ca***te! Ragazze, queste sono tutte ca***ate! Nessuno gli ha mai impedito nulla! Anzi, quello che pensava solo ed esclusivamente a giocare a calcio era lui. Lui non ha mai pensato a fare queste cose! Se adesso la sua visione di vita è differente rispetto a quella di prima, allora prenditi le tue responsabilità! Io cosa sto facendo? Ho cambiato tutta la mia vita ma non di certo perché prima ero innamorata e non lo facevo. Io questo giochetto non lo faccio. Io ho cambiato la mia vita perché adesso sono una donna diversa e sola e non devo dare conto a nessuno. Quando una persona è sposata per forza di cose si deve portare rispetto alla persona che si ha accanto […] e quando si prende una decisione si prende insieme al partner”.

Salvatore Di Carlo ha bloccato Teresa Cilia

Teresa ha poi continuato:

“Io a Salvatore non ho impedito nulla, detto questo non voglio fare una guerra contro lui. Lui mi ha bloccato ovunque da tre mesi. Non so più niente. Dalla porta è uscito lui e come è uscito per me ci rimane. Ma se proprio deve parlare che dicesse la verità. Io mi professo una signora e quello che lui ha fatto non lo dirò mai. Io brillo di luce lo stesso da sola”.

Cosa avrà fatto Di Carlo?



