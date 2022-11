Alessandro Basciano, nel suo palmarès di ex anche una vincitrice del Grande Fratello: “Mi ha bloccata ovunque”

Alessandro Basciano l’anno scorso è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ha litigato con Alex Belli, ci ha provato con Soleil Sorge e infine si è innamorato di Sophie Codegoni con cui ha avuto vari alti e bassi proprio all’interno della Casa. Ora i due sono innamoratissimi e presto si sposeranno anche, dato che lui le ha chiesto la mano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

In pochi però probabilmente sanno che prima di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha avuto un flirt anche con un’altra gieffina. Sto parlando di Martina Nasoni, la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello.

Oggi la ragazza, intervistata da Turchese Baracchi per Turchesando, ha dichiarato di essere single (“Un ragazzo nella mia vita potrebbe esserci, dopo cinque anni da single me lo merito”) e di aver avuto in passato proprio un mezzo intrallazzo – finito malissimo – con il bel Basciano.

“Con Alessandro Basciano è durata poco. Ed è durata poco perché non mi faceva proprio impazzire il suo modo di fare con me. Ha un carattere abbastanza spigoloso. È sempre stato un po’ troppo pesante come carattere. Io sinceramente quando avverto una persona del genere corro, più che camminare. Scappo proprio. Sophie sarà diversa da me. Io non sono una a cui puoi dire “sono uno spirito libero”. Assolutamente. È finita un po’ male. Mi ha bloccata ovunque. Nella Casa ha fatto delle uscite nei confronti di Sophie che non mi sono minimamente piaciute. Però va avanti, vedo. Alla proposta di matrimonio non ci credo. Credo più che altro al fatto che siano innamorati, ma alla proposta di matrimonio proprio no. Però vabbè lei la vedo felice, chi siamo noi per giudicare?”.