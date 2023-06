Roma, cade in un pozzo di 16 metri: il salvataggio – Video

A Roma un 35enne, caduto in un pozzo in via Boccea, è stato salvato dai Vigili del fuoco che hanno allestito un cavalletto cevedale. Con una manovra di calata e recupero si sono infilati nella cavità larga 130 cm e raggiunto a 16 metri di profondità l’uomo.

#Roma, salvataggio 35enne nel pozzo in via Boccea, nel video le operazioni di soccorso: allestito un cavalletto cevedale, con una manovra di calata e recupero i #vigilidelfuoco si sono infilati nella cavità larga 130 cm e raggiunto a 16 mt di profondità il giovane #11giugno pic.twitter.com/gE1ZugSFd8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 11, 2023