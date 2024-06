Condizioni di salute di Fedez, smentita e precisazioni: “Come sta davvero”

Quali sono le condizioni di salute di Fedez? Oggi ha fatto molto parlare l’annuncio del ricovero al San Raffaele del rapper per problemi di salute da quando Alessandro Rosica, via Instagram, ha diramato la notizia.

“Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne. Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo“.