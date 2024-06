8 sorprendenti curiosità su Albert Einstein, il più grande genio dei nostri tempi

Albert Einstein è senza dubbio il più famoso scienziato del XX secolo, conosciuto principalmente per la sua iconica equazione E=mc^2. Tuttavia, la vita e le opere di Einstein vanno ben oltre questa celebre formula.

Ad esempio, il brillante fisico ha vinto il Premio Nobel non per la teoria della relatività, ma per la sua spiegazione dell’effetto fotoelettrico. Ecco alcune curiosità sorprendenti su Einstein che forse non conoscevi.

Ad esempio, a 12 anni ha studiato da solo la geometria. Studiava da un libro di testo che chiamava il suo “sacro libro di geometria” e il suo “secondo miracolo” (il primo era l’ago della bussola). Non era amato dai suoi insegnanti. Uno degli istruttori del Luitpold-Gymnasium di Monaco, dove Einstein ha ricevuto gran parte della sua istruzione iniziale, gli disse che non avrebbe mai combinato nulla di buono nella vita.

Einstein sfidò la visione statica dell’universo con la sua teoria della relatività.

Pubblicò quattro dei suoi articoli più importanti in un solo anno, il 1905.

Era amico di Charlie Chaplin.

Credeva in Dio, ma non in un dio personale che rispondesse alle preghiere.

Fu un bersaglio dei nazisti e fuggì dalla Germania nel 1933.

Contribuì allo sviluppo della bomba atomica, ma in seguito si oppose al suo uso.

Fu membro della NAACP e si batté contro la segregazione razziale.

Il suo cervello fu conservato dopo la sua morte e studiato per le sue caratteristiche uniche.

A proposito: ecco le frasi che Albert Einstein non ha mai detto.