quali sono le sue condizioni adesso

Stefano Tacconi, ex portiere italiano, ha giocato per la Juventus per quasi un decennio, diventandone capitano e vincendo tutte e cinque le competizioni UEFA per club dell’epoca. Ha anche vinto due scudetti e una Coppa Italia con il club torinese. Dopo il ritiro si è dedicato all’attività imprenditoriale nel settore della ristorazione, utilizzando il diploma di cuoco che ha conseguito negli anni. Nel 2022 subisce un’ischemia cerebrale, ma dopo un percorso di riabilitazione è dimesso nell’ottobre 2023. È anche tornato brevemente all’attività calcistica dilettantistica nel 2008. Ha quattro figli ed è un cattolico praticante.

Intervento durato 5 ore per Stefano Tacconi: le parole dei medici sono ottimiste

Stefano ha affrontato un altro delicato intervento chirurgico giovedì scorso presso l’ospedale Molinette di Torino. L’operazione, durata cinque ore, è descritta dai medici come tecnicamente riuscita con attuale buon esito clinico.

Il motivo dell’intervento è stato una grave ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro, causata da un’arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale. Si è resa necessaria una ricanalizzazione endovascolare aorto-iliaca e una ricostruzione chirurgica dell’arteria femorale per risolvere la situazione.

Nonostante le difficoltà incontrate, Tacconi ha affrontato questo nuovo ostacolo con ottimismo e fiducia. In una recente dichiarazione aveva annunciato che, nonostante i miglioramenti e il ritorno alla normalità, la sua battaglia non era ancora terminata. Tuttavia, ha continuato a mostrare determinazione e positività nel superare le sfide che le sue condizioni di salute gli ponevano di fronte. Le sue parole in un intervista rilasciata a DiPiù sono piene di coraggio e positività:

“Devono aprirmi e darmi una sistemata. Ma mi hanno promesso che tornerò come nuovo. Io mi sento come un leone con i medici che hanno detto che il mio recupero ha del miracoloso”.

Dopo l’intervento, il paziente si è dimostrato “sveglio, lucido e asintomatico”. Attualmente è in fase di recupero nella Rianimazione ospedaliera, dove sarà monitorato per garantirne una pronta e completa guarigione. Il figlio Andrea in una storia di Instagram lo descrive come “una forza della natura”.

Auguriamo al campione un rapido e completo recupero, affinché possa ritornare presto alla sua vita quotidiana e alle sue passioni con rinnovata energia.

