“Previdenza è salute. Il futuro nelle nostre mani”: dalla previdenza all’educazione alimentare

– “Previdenza e salute, il futuro nelle nostre mani”: prende il via a Roma il terzo congresso nazionale EMPAB, l’ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi. “Siamo più di 600 iscritti in tutto il territorio nazionale ed è bello vedere dei giovanissimi professionisti legati al loro ente di previdenza”, spiega Tiziana Stallone, Presidente ENPAB.

“Questo testimonia che una cassa di previdenza non viene percepita come una realtà immobile e immutabile, – sottolinea Srallone – ma come un ente vivo, vicino agli iscritti, che è al loro fianco sia da un punto di vista di assistenza, sia da un punto di vista di welfare attivo e quindi di dinamiche del lavoro”.

“Oggi ci sarà la presentazione di un importante progetto a livello nazionale, il progetto scuola, che si sviluppa cn il supporto di due ministeri, quello dell’istruzione e del merito e quello della salute, che hanno dato l’approvazione al progetto. In 80 istituti scolastici italiani, più di 200 biologi con borse lavoro erogate dall’ENPAB porteranno la cultura del One Health e della sostenibilità: corretta alimentazione, lotta allo spreco, tutela dell’ambiente”.

E’ partita così una due giorni incentrata a valorizzare l’impegno di questa figura professionale nella tutela della vita in ogni sua forma.

“Oggi è un tema molto importante: previdenza, biologi, lavoro innovativo, intelligenza artificiale. Vi sono tanti giovani che fanno parte di questo settore, quindi oggettivamente è un tema di potenziamento di una best practice per il futuro: far capire a questi giovani che il lavoro è determinante, ma costruire il sistema previdenziale è determinante in equal misura”, commenta Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Gli enti di previdenza e le casse sono assolutamente indispensabili per arrivare a un sistema pensionistico integrato che possa dare risposte ai tanti giovani che oggi versano i loro contributi e che un domani dovranno avere una pensione che gli consente una vita libera e dignitosa”, sottolinea Sergio Marchi, Capo segreteria del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

“Il link col Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – spiega Marchi – è sulla professione dei biologi che è da diversi anni professione sanitaria ed ha un ruolo fondamentale nella tutela della salute. Il buon cibo ha ugualmente un ruolo fondamentale nella tutela dello stile di vita corretta, a cominciare dai ragazzi dall’età scolare e prescolare, dall’educazione e quindi salute, buon cibo ed eccellenza dei prodotti italiani viaggiano assolutamente insieme”.

“È una sfida che possiamo portare avanti congiuntamente, per questo ho voluto annunciare anche in questa sede – in questi giorni c’è il G7 in Puglia – che a settembre organizzeremo il G7 dell’Agricoltura, in una bellissima zona italiana vicino a Siracusa, in Ortigia, e quindi organizzare degli approfondimenti con l’ENPAB e con i biologi può essere una sfida ulteriore per arrivare a fare un percorso virtuoso insieme”.