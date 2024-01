Rivelazione di Greta: “Mirko mi ha detto una frase strana sul fuori”

Ieri sera Mirko Brunetti è entrato nuovamente nella casa del Grande Fratello e prima di incontrare Perla Vatiero ha avuto un nuovo confronto con Greta Rossetti. Dopo il loro incontro Greta è tornata nel salone con gli altri e ha fatto una rivelazione a Letizia Petris e Paolo Masella.

La rivelazione di Greta: “Mirko mi ha detto una roba un po’ strana”.

La Rossetti si è avvicinata a Letizia e Paolo e ha confidato loro che Mirko le avrebbe detto una strana frase: “Mi ha detto una roba strana prima, una rivelazione che non ho ben capito. Mi ha detto una frase strana, mi ha detto “fuori son successe nel mentre tante cose che non sai, quindi non continuate a parlare di quello che è stato”. Non so ragazzi. Voi l’avete sentito? No? Allora chiedo a Perla quando torna qui. Sì dopo lo chiedo a lei perché non ho capito il senso“.

Cosa avrà voluto dire Brunetti?

Mirko e Greta si erano lasciati così, ma ad oggi quei giorni sembrano molto lontani… #GrandeFratello pic.twitter.com/TcW1to6LwO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

Le parole di Mirko per Greta: “non sminuire quello che c’è stato tra noi”.