“Ci sono feriti gravi” Terribile incidente in autostrada, il bilancio è drammatico: dove e cosa è successo 

Un brutto incidente si è verificato oggi sull’autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Mulinello e Agira. Un pulmino che stava trasportando un gruppo di giovani calciatori è uscito fuori strada. La perdita del controllo del mezzo ha causato il ferimento di sette persone, due delle quali sarebbero attualmente in gravi condizioni.

I due feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero negli ospedali di Catania e Caltanissetta, i più vicini rispetto al luogo dell’incidente. Intanto, gli altri cinque sono stati soccorsi da ambulanze e portati in vari ospedali della zona tra i comuni dell’entroterra siciliano.

Ancora non si conoscono le cause precise dell’incidente, ed è complicato ipotizzare la dinamica esatta dell’accaduto. Non si sa, quindi, se ciò che è avvenuto ha avuto luogo in maniera autonoma. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che poi è andato a sbattere violentemente contro le barriere di protezione dell’autostrada.

Lo schianto è avvenuto precisamente all’altezza di Agira, al km 147,300 della A19, sulla carreggiata in direzione di Catania. Nel sinistro sarebbe rimasto coinvolto solo il pulmino con a bordo i giovani. Il mezzo trasportava ragazzi di una scuola calcio dell’oratorio salesiano di San Gregorio di Catania che stavano tornando a casa dopo un incontro disputato a Palermo. Le cause sono in corso di accertamento ma pare che il mezzo abbia forato la ruota. L’autista ha perso il controllo del minivan.

Al momento l’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Catania per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Al momento, infatti, si registrano già lunghe code e disagi per gli automobilisti. I vigili del fuoco di Leonforte e Enna sono intervenuti sul posto, insieme a due elicotteri e quattro ambulanze.

Si attendono aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni dei feriti. In tutto, quindi, 5 feriti lievi e 2 feriti gravi. Per fortuna sono tutti sopravvissuti al tremendo incidente.

L’articolo “Ci sono feriti gravi” Terribile incidente in autostrada, il bilancio è drammatico: dove e cosa è successo proviene da Bigodino.





Fonte