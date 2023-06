Rete TIM, arrivate due nuove offerte da CDP-Macquarie e KKR

– Nell’ambito del processo competitivo relativo a Netco, sono pervenute, in data odierna, due nuove offerte non vincolanti presentate, rispettivamente, dal consorzio formato da CdP Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets Europe Limited, che agisce per conto di un gruppo di fondi di investimenti gestiti o assistiti dal gruppo Macquarie, e da Kohlberg Kravis Roberts KKR.

Lo fa sapere TIM con una nota aggiungendo che le due offerte non vincolanti saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo telefonico nelle riunioni programmate per i prossimi 19 e 22 giugno, previa istruttoria del Comitato Parti Correlate.

