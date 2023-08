regole da rispettare e oggetti indispensabili

Se si vuole portare il cane con sé in vacanza e si alloggia in un albergo, ecco quali sono le regole e gli oggetti necessari.

Quando è il momento di partire finalmente per le vacanze c’è un dilemma da affrontare ed è che cosa fare con i propri animali domestici. Tanti sono frenati dal prenderli proprio per questo motivo, ma le scelte ci sono: o affidarlo ad una persona di fiducia, o portarlo in una struttura attrezzata o portarlo con sé.

Le strutture che ospitano e che accettano volentieri cani e gatti ci sono ovunque, basta fare una ricerca. Noi vogliamo approfondire meglio il fatto di dover portare il proprio cane in albergo con regole da rispettare e oggetti che non possono assolutamente mancare. È essenziale organizzarsi bene in modo da non avere nessun problema.

I problemi possono riguardare il comportamento del cane nella struttura, oppure i problemi di salute che possono manifestarsi durante e dopo il viaggio. Per il cane è comunque uno stress viaggiare e spostarsi in un ambiente che non conosce. Bisogna fare tutto il possibile per il suo benessere.

Portare il tuo cane in albergo: regole da rispettare

La legge non può fare un regolamento per le strutture private. Quindi, ogni albergo ha e deve avere un proprio regolamento. Questo, di solito, è presente sul sito ufficiale oppure viene dato in privato via mail.

Da struttura a struttura possono esserci dei cambiamenti. Quello che non cambia mai è il fatto che se il cane provoca danni, questi sono tutti a carico del proprietario. Inoltre, ecco alcune regole che potrebbero esserci:

limite del peso del cane;

costo aggiuntivo per l’animale;

richiesta di comunicazione verbale prima del soggiorno;

obbligo della museruola nelle aree comuni;

il cane non deve disturbare gli altri ospiti;

potrebbe non poter accedere alla sala pranzo;

potrebbe non poter essere lasciato solo;

alcune strutture prevedono una serie di oggetti obbligatori.

Queste sono alcune delle regole che potrebbero essere presenti in una struttura alberghiera. Per essere sicuri è meglio contattare direttamente la struttura e parlarne apertamente.

Gli oggetti indispensabili

Per rispettare alcune regole, ma anche per il benessere stesso del cane, ci sono una serie di oggetti che bisogna necessariamente portare con sé.

Questi sono:

trasportino : ce ne sono di appositi per tutte le taglie sia per il viaggio che per farlo rimanere all’interno nella struttura; potrebbe essere necessario mettere il cane nel trasportino anche in camera o nell’appartamento per farlo rimanere lontano dalla porta e non farlo abbaiare;

: ce ne sono di appositi per tutte le taglie sia per il viaggio che per farlo rimanere all’interno nella struttura; potrebbe essere necessario mettere il cane nel trasportino anche in camera o nell’appartamento per farlo rimanere lontano dalla porta e non farlo abbaiare; museruola : potrebbe non essere prevista dal regolamento ma è consigliato averla sempre con sé per ogni evenienza nei luoghi pubblici;

: potrebbe non essere prevista dal regolamento ma è consigliato averla sempre con sé per ogni evenienza nei luoghi pubblici; spazzola : bisogna spazzolare il cane ogni mattina e quando è necessario per impedire che lasci peli ovunque, nelle aree comuni e in quelle private;

: bisogna spazzolare il cane ogni mattina e quando è necessario per impedire che lasci peli ovunque, nelle aree comuni e in quelle private; coperte : meglio prendere qualche coperta da mettere per terra, ma anche sui divani e sul letto se il cane sale in modo da raccogliere lì i suoi peli;

: meglio prendere qualche coperta da mettere per terra, ma anche sui divani e sul letto se il cane sale in modo da raccogliere lì i suoi peli; salviette: devono essere sempre a disposizione del padrone per pulire dove il cane sporca con le zampe, con la saliva o per qualsiasi motivo.

Naturalmente, bisogna sempre fare attenzione a dove fa i suoi bisogni e avere tutto l’occorrente per raccoglierli. Questo vale in una struttura, ma anche quando si porta il cane a passeggiare.