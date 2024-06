impressionanti video fotorealistici generati dall’IA

Sono passati diversi mesi dall’annuncio di Sora di OpenAI, modello di intelligenza artificiale in grado di generare impressionanti video fotorealistici. Per ora questo servizio non è accessibile dal pubblico, ma nel frattempo un modello IA rivale sta attirando l’attenzione: si tratta di Kling AI.

Come riportato anche da Tom’s Guide, nonché come potete vedere nei video di esempio presenti a corredo della notizia, i risultati del servizio text-to-video sorprendono. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il modello coinvolto è sviluppato dal colosso tecnologico cinese Kuaishou Technology, dunque ha alle spalle un’azienda nota.

Kling AI, attualmente accessibile in Cina tramite waitlist a partire dal portale ufficiale, segna dei passi in avanti non di poco conto in questo ambito. Mentre il settore attende un effettivo rilascio di Sora di OpenAI, infatti, Kuaishou Technology sta già dando modo ai primi utenti comuni di provare la generazione di video fotorealistici a partire dal testo. C’è anche il supporto a sequenze multi-shot.

Kling AI può generare fino a 2 minuti di video in 1080p a 30 fps, “simulando accuratamente la fisica del mondo reale“. Nonostante attualmente non risulti chiaro se questo modello verrà rilasciato in modo esteso anche dalle nostre parti o meno, a questo punto è possibile affermare che l’era del text-to-video fotorealistico “aperto a tutti” è alle porte.

Questo anche considerando il recente rilascio di Luma Dream Machine, altro modello IA text-to-video che non sta di certo passando inosservato.

Ci sarà sicuramente modo di tornare ad approfondire i servizi citati, ma nel frattempo, rimanendo in campo di intelligenza artificiale, potrebbe interessarvi dare un’occhiata alla storia di iGenius e dell’LLM Italia.