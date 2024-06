Ridurre l’ansia e l’agitazione? Adotta un cane e i sintomi spariranno

L’adozione di un cane permetterà di ridurre l’ansia e il senso di agitazione: medici ed etologi spiegano come ciò sia possibile.

C’è un modo per ridurre l’ansia e il senso di agitazione? Questa la domanda che mi sono posta e alla quale ho trovato risposta nelle ricerche di psicologi, ma anche di etologi. Sì, proprio degli etologi dato che uno dei modi per combattere stress e ansia è la compagnia degli animali domestici. Adottare un cane è infatti considerata la scelta più giusta per chi desidera migliorare la propria salute fisica, psichica ed emotiva.

L’adozione di un cane come soluzione all’ansia e al senso di agitazione: scienziati e studiosi spiegano come sia possibile

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato come gli animali domestici aiutino a migliorare la salute fisica e il benessere psichico ed emotivo delle persone che vivono con loro. Adottare un cane o un gatto può rivelarsi un’ottima scelta per imparare a rispettare gli altri, a instaurare relazioni e a prendersi cura di qualcuno.

Un recente studio coreano ha evidenziato i benefici che i cani possono avere nello stimolare la calma degli esseri umani. Interagire con i quattro zampe riduce l’ansia e migliora l’umore. Gli studiosi affermano che interagire con i cani aumenta la concentrazione di ossitocina, diminuisce i livelli di cortisolo e riduce il rischio di malattie cardiovascolari. A renderlo noto è stato un team di ricerca della Konkuk University, in Corea del Sud. Nelle ricerche pubblicate poche settimane fa, gli studiosi hanno dimostrato come trascorre del tempo con un cane favorisca l’incremento delle onde cerebrali associate al sollievo dallo stress, producendo effetti benefici.

Nel corso degli anni, del resto, sono stati numerosissimi gli studi scientifici hanno dimostrato i benefici che gli animali domestici hanno sui loro umani. Accarezzare un animale favorisce un rilascio di endorfine e diminuisce i livelli di cortisolo, abbassando la pressione sanguigna, migliorando l’umore e riducendo lo stress. I gatti, ad esempio, con le loro fusa hanno il potere di attenuare il dolore delle ferite e di abbassare la pressione sanguigna negli umani, riducendo di un terzo il rischio di infarto e di malattie cardiovascolari.

Gli psicologi spiegano come i cani offrano un sostegno prezioso e un rimedio naturale allo stress post-traumatico e agli incubi notturni. Dormire con un quattro zampe domestico riduce infatti la sensazione di solitudine, contribuendo a mantenere una routine di riposo e allontanando i pensieri ansiosi.

I cani sanno comprendere i sentimenti degli altri e metterli al primo posto. Sono in grado di comprendere lo stato d’animo e i sentimenti provati dagli esseri umani. Recenti studi hanno dimostrato infatti come i cani siano in grado di capire quando i loro proprietari stanno piangendo o sono tristi, ma sono anche in grado di rispondere a queste situazioni cercando di fornire conforto. Chi vive con un cane o un gatto sa benissimo come i quattro zampe, in virtù della loro intelligenza e della loro empatia, sanno rivelarsi degli ottimi insegnanti di vita.

Capaci di provare sentimenti proprio come gli esseri umani, ma privi della cattiveria insita in questa specie, gli animali instaurano dei profondi legami di affetto con i loro simili e con gli altri esseri viventi. Da loro, gli umani non possono fare altro che imparare. Le famiglie che vivono con un cane, ad esempio, sanno benissimo come i loro amici a quattro zampe possano rivelarsi dei perfetti insegnanti di vita. E proprio dai cani gli umani possono anche imparare a sentirsi più tranquilli, riducendo lo stress, l’ansia e l’agitazione. (di Elisabetta Guglielmi)