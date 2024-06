3 cani portano in salvo un gattino e fanno sì che il loro umano adotti anche lui

‘Può rimanere con noi?’: la sorprendente richiesta di tre Pastori tedeschi al loro padrone di adottare un gatto randagio che avevano salvato.

Difficile dire di ‘No’ a una richiesta di adozione, soprattutto se a farla sono proprio i nostri stessi cani: è quello che è successo al padrone di tre Pastori tedeschi. Sono stati proprio i tre cani a ‘chiedere’ al padrone di adottare un gattino randagio che loro stessi avevano provveduto a salvare dalla strada. Insomma una richiesta alla quale era davvero difficile disattendere, soprattutto quando il video di ‘presentazione’ del felino è stato postato sui social e i followers hanno iniziato a incoraggiarlo: ecco qual è stata la sua storia.

Tre cani chiedono al padrone di adottare un gattino randagio: erano stati loro a salvarlo

Chissà cosa avrò pensato il padrone dei tre cani quando si è visto entrare dalla porta di casa un gattino bianco e nero, seguito dai suoi tre premurosi cagnoloni. Di sicuro il felino si sentiva perfettamente a suo agio in compagnia dei suoi nuovi amici, sebbene fosse emozionato all’idea di presentarsi al loro umano preferito. Riga, Rose e Reira, questi i nomi dei tre cani, gli hanno ufficialmente presentato Peter.

Ma come era avvenuto questo fortuito incontro tra quattro zampe? In realtà non sappiamo come le loro strade si siano incrociate, fatto sta che però al momento delle presentazioni ufficiali in casa i quattro avevano già stretto amicizia. Infatti il condurre il micio a casa voleva implicitamente significare che loro lo avevano già accettato di buon grado, ma aspettavano la decisione finale del padrone umano di casa.

Tre cani chiedono al padrone di adottare un gattino randagio: ora sono una grande famiglia felice

Nel video postato su Tik Tok, che ha raccolto il consenso di tutti i suoi followers, il padrone dei tre cani, Arthur Blokhin, ha mostrato come la famiglia animale si sia perfettamente compattata senza alcun problema: i tre Pastori tedeschi hanno accolto con piacere la presenza del felino e quest’ultimo gode della compagnia e della protezione degli esemplari dell’altra specie.

Forse siamo abituati a pensare a cani e gatti che non vanno d’accordo (tanto è vero che un detto comune è essere proprio come cane e gatto), che trasformano la convivenza in un vero inferno per loro e per il padrone: in questo caso dobbiamo assolutamente ricrederci. I quattro animali condividono casa e spazi senza alcun problema, spesso anzi facendosi le coccole a vicenda. Nei due mesi successivi alla presentazione del felino quindi la famiglia si mostra più grande e più unita che mai.

Naturalmente tutti gli utenti del canale di Arthur, @hvitsonn, hanno apprezzato e commentato positivamente il suo gesto. Molti hanno affermato che si aspettavano e speravano in questo lieto fine e che, se i suoi animali lo amavano tanto, probabilmente è perché è davvero una brava persona.