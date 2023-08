Cagnolina senza occhi viene abbandonata: a salvarla è lui

Qualcuno ha abbandonato senza pietà una cagnolina senza occhi, ma per fortuna è stata salvata e le è stata data una nuova vita.

La gente continua ad abbandonare i cani e non riesce a smettere. È un fatto davvero spregevole che porta a situazioni che fanno stringere il cuore. Questo è il caso, ad esempio, di una cagnolina senza occhi che è stata abbandonata senza pietà, probabilmente a causa del suo difetto fisico. In mezzo all’erba, questa piccolina non aveva nemmeno la possibilità di muoversi perché non sapeva che cosa aveva attorno. Per fortuna, le persone non sono tutte così cattive e nella sua vita è arrivato lui che l’ha presa e se ne è preso cura donandole una nuova vita felice. Vediamo che cosa è successo nel dettaglio e come si sono evolute le cose.

Cagnolina senza occhi viene abbandonata: magra e tremante, a salvarla è lui

Lo diciamo sempre, ma a quanto pare non è mai abbastanza: adottare un animale deve essere una scelta ponderata e consapevole perché cani e gatti, o altri animali, sono esseri viventi e non giocattoli. Evidentemente le persone che hanno avuto questa cagnolina hanno deciso di liberarsene come fosse un vecchio e rotto peluche.

È stata abbandonata in una boscaglia e ovviamente, giorno dopo giorno, ha perso molto peso non riuscendo a procurarsi da mangiare. Era in pericolo di vita perché non riusciva neanche a bere acqua sufficiente per mantenersi idratata. Ma per lei è arrivata una salvezza che porta il nome di Mauricio Perez.

L’uomo l’ha vista su Facebook dopo che diverse persone hanno segnalato il suo caso e non ci ha pensato due volte a prenderla con sé e a curarla immediatamente. Mauricio è corso da lei e lei era sempre nella stessa posizione, tremante e debole. L’ha presa in braccio piano piano e, quando ha capito che poteva fidarsi, la cagnolina ha smesso di tremare e si è lasciata andare.

È stata portata immediatamente dal veterinario, curata, pulita e sfamata come si deve. Il suo recupero è stato abbastanza veloce e in poco tempo ha capito che era in buone mani e che poteva assolutamente fidarsi di chi l’aveva presa. Era lì per salvarla e per non farle del male.

Adesso i due sono diventati inseparabili e si amano l’un l’altra alla follia. Lo si può vedere chiaramente dal cambiamento che Conchita, questo è ora il suo nome, ha fatto. Sembra quasi sorridere nelle immagini che si possono vedere sul profilo Tik Tok di Mauricio.

È una cagnolina affettuosa, buona e simpaticissima che si presta a qualsiasi occasione che sia un bel look in accappatoio o un cappellino in testa per una festa di compleanno.

@mauricioperez852 la conchita #perrostiktokers #adopta #adoptanocompres #perritociego #fyp ♬ Demasiadas Mujeres – C. Tangana

È anche giocherellona e birichina. Le mancano solo gli occhi, non è nemmeno da considerare un difetto, ma una sua particolarità che la rende unica e speciale. Adesso Conchita non ha più nulla da temere perché potrà stare sempre al caldo, al sicuro e piena di amore.