I gatti sono fedeli ai loro umani? La verità è sorprendente: non te l’aspetti

I gatti sono fedeli ai loro umani? Anche se i felini sono molto diversi dai loro cugini cani, molto probabilmente la risposta a tale domanda ti sorprenderà.

Chi convive con un felino sa quanto quest’ultimo possa essere intelligente, affettuoso quando vuole, dispettoso ogni tanto e anche geloso. Ma tra le caratteristiche dei nostri amici a quattro zampe vi è anche la fedeltà?

Quando parliamo di fedeltà degli animali, molto spesso ci viene in mente il cane, il quale viene considerato da sempre il miglior amico dell’uomo, e non il felino, in quanto quest’ultimo spesso viene considerato un vero e proprio opportunista. Nel seguente articolo scopriremo perché la risposta alla domanda se i gatti siano fedeli ai loro umani può davvero sorprenderti.

I gatti sono fedeli ai loro umani? La verità ti sorprenderà

Quando parliamo di fedeltà animale ci riferiamo molto spesso al migliore amico dell’uomo, ossia il cane. Ma i gatti davvero non sono fedeli nei confronti dei loro umani? Chi convive con un amico quattro zampe può dichiarare che non è affatto così.

Sappiamo quanto il Micio presenti spesso un comportamento ambivalente. Sappiamo che in natura i felini sono sia prede che predatori, e forse proprio questa loro caratteristica, presente anche nei gatti domestici, fa si che questi ultimi non si affidino completamente agli esseri umani, differentemente dai cani che hanno un costante bisogno dell’uomo.

Tuttavia sappiamo anche che i gatti sono golosi, e sono capaci di non dire mai no ad una ciotola piena o ad una prelibatezza, anche se offerta da sconosciuti o persone che ci hanno fatto del male. Infatti uno studio svolto dai ricercatori dell’Università di Kyoto e pubblicato su Animals Behaviour and Cognition, ha dimostrato che, ai gatti presi in considerazione per lo studio insieme ai loro padroni, non interessava se la pappa gli veniva data dai loro umani o da un’altra persona, anche se quest’ultima aveva trattato male il suo umano. Tale gesto può farci pensare che i gatti non siano fedeli nei confronti dei loro umani, ma non è del tutto vero.

I gatti sono fedeli ma indipendenti

Sappiamo che i cani e i gatti sono intelligenti in modi diversi e anche la loro fedeltà può esserlo. I felini sono anche più indipendenti, quindi tendono a decidere quando fare una cosa, e ciò vale anche per quanto riguarda la lealtà.

I gatti sono fedeli ai loro umani se considerano quest’ultimi degni della loro lealtà. È possibile osservare la lealtà del gatto osservando i suoi comportamenti in determinate situazioni come:

L’ora della cena

L’ora di andare a dormire

La toelettatura

Se durante queste situazioni il nostro amico a quattro zampe ci osserva significa che si fida di noi e quindi prova un senso di lealtà nei nostri confronti, quindi automaticamente sarà leale con noi. Possiamo concludere dicendo che anche i gatti sono leali.

Tuttavia la loro lealtà è come se fosse un “compenso” per la nostra lealtà. Se ci prendiamo cura di lui e non gli facciamo mancare nulla, sicuramente Micio vorrà starci accanto e restare con noi sempre. In caso contrario il felino potrebbe non considerarci più.