Regina Camilla, tensioni con Kate: “Furiosa, ecco cosa ha fatto”

Nelle interviste rilasciate qualche mese fa il Principe Harry ha rivelato che lui e il fratello William non hanno mai visto di buon occhio la Regina Camilla. E adesso pare che anche Kate Middleton non vada così d’accordo con la nuova sovrana. L’esperto reale Tom Bower, nel programma tv GBNews ha rivelato che la Principessa di Galles sarebbe furiosa con sua suocera perché all’incoronazione ha potuto invitare solo quattro membri della sua famiglia, contro i venti Parker Bowles presenti. Per questo motivo secondo il biografo reale, Kate si sarebbe rifiutata di inginocchiarsi al cospetto della Regina Camilla a Westminster Abbey.

Probabilmente non scopriremo mai se è tutto vero, ma come amerei un bel plot twist con Kate e William che volano in USA per unirsi a Harry e Meghan e rilasciare un’intervista gold choc contro Camilla…



“Certo che ho notizie su loro due. Ho contatti da moltissimi anni con fonti vicinissime alla famiglia reale. Prima di tutto devo dire che nel 1996 fu messo insieme un gruppo di persone che dovevano riabilitare l’immagine di Camilla. Il loro compito era di portarla dall’essere ‘l’amante di Carlo’ alla futura regina. Queste persone sono furiose perché non son state invitate all’incoronazione.

Inoltre se tu vedi i filmati del giorno dell’incoronazione vedrai che quando passa il Re tutti si inginocchiano, mentre quando è il turno di lei qualcuno non si muove. Kate è furiosa con la regina per ciò che è successo.

Lei ha portato più di venti Parker Bowles nell’Abbazia, mentre c’erano solo quattro Middleton. Quindi lì dentro non solo Harry era arrabbiato, ma anche Kate e William. Inoltre al fratello e alla sorella di Kate non è stato permesso di portare i loro partner. E se notate al concerto William non ha fatto nessun riferimento alla regina. C’è tensione e me l’hanno confermato. Chi è a palazzo mi ha riferito che lei è una donna molto stanca, affaticata e provata da tutti questi anni in cui ha avuto tensioni. Mentre Kate è molto amata e in questi giorni era a Bristol e si comportava come una sovrana adorata dal suo popolo.

Carlo non è in una posizione facile. Si ritrova i problemi con Harry, che non ha ancora finito di parlare, quelli con Andrew e adesso le tensioni tra la moglie con Kate e William”.